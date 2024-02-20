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Польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП "Шегині" та висипали українське зерно з вагона

20 лютого 2024, 12:25
Польські протестувальники перекрили залізницю біля ПП
Фото: dw.de
Один із співорганізаторів блокування сказав, що протестувальники висипають збіжжя "через емоції" і організатори не можуть на них вплинути.

Вранці 20 лютого польські протестувальники посилили протести поблизу ПП "Медика-Шегині". Фермери перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Про це повідомляє Суспільне. 

"Це реакція на наплив збіжжя з України. Це дуже погано. Люди в розпачі і не можуть стриматись. Ніхто цього не контролює: ні польська влада, ні українська", – каже співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув.

За його словами, протестувальники висипають збіжжя "через емоції".

"Не маємо впливу на людей, вони не можуть витримати і висипають. Ми є банкротами, бо все звозять з України неконтрольовано", – додає співорганізатор протесту.

Зі свого боку, Радіо Свобода повідомило, що польські протестувальники сьогодні вранці перекривали залізничну колію і відкрили вантажний контейнер із сільськогосподарською продукцією. Це відбулося біля "Медика-Шегині". Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин.

 

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