Румунія будує укриття навпроти українського Ізмаїла
Про це інформує Digi24.
"На території громади Чаталкіой помітили велику кількість військових і вантажівки з будматеріалами. Спершу з посиланням на джерела в армії повідомляли, що це може бути пов’язано з будівництвом укриттів для мешканців села Плауру, поблизу якого виявили уламки двох російських дронів", - пише видання.
Того тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл біля Дунаю і про надсилання сповіщень в разі загрози.
Пізніше в Міністерстві національної оборони оголосили, що у Плауру починають будівництво 2ох укриттів для населення.
Будують його 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використають бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри і висотою 1,5 метра. В Плауру проживає лише кілька десятків осіб.Нагадаємо, що того тижня Румунія заявила, що збудує бомбосховища у прилеглих до України районах.