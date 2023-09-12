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Румунія будує укриття навпроти українського Ізмаїла

12 вересня 2023, 21:13
Румунія будує укриття навпроти українського Ізмаїла
р. Дунай. Фото: izmailonline.com
В країні починають будівництво укриттів для мешканців села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через обстріли росією українських портів навпроти.

Про це інформує Digi24.

"На території громади Чаталкіой помітили велику кількість військових і вантажівки з будматеріалами. Спершу з посиланням на джерела в армії повідомляли, що це може бути пов’язано з будівництвом укриттів для мешканців села Плауру, поблизу якого виявили уламки двох російських дронів", - пише видання. 

Того тижня Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії ухвалив рішення про будівництво укриттів для мешканців сіл біля Дунаю і про надсилання сповіщень в разі загрози.  

Пізніше в Міністерстві національної оборони оголосили, що у Плауру починають будівництво 2ох укриттів для населення. 

Будують його 50 військових і 20 одиниць техніки. Для стін використають бетонні конструкції. Укриття будуть розміром 9,6 на 2 метри і висотою 1,5 метра. В Плауру проживає лише кілька десятків осіб. 

Нагадаємо, що того тижня Румунія заявила, що збудує бомбосховища у прилеглих до України районах.
РумуніяДунайукриття

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