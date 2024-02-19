ДПСУ: На польському кордоні заблоковано 6 з 9 напрямків

Інформації щодо блокади кордону з 20-го лютого ДПСУ наразі немає.

На кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, з яких 6 - заблоковані польськими фермерами.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"Дії з блокування загалом значно обмежили можливості перетину кордону вантажними транспортними засобами", - сказав Демченко.

За його словами, загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент є заблокованими або де рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів.

"При тому що серед цих 6 чотири – це найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн. Ті три напрямки, які залишаються - мають свої особливості, десь можуть перетинати кордон тільки порожні вантажні засоби вагою понад 7,5 тонн, інші напрямки - це для руху менших вантажних транспортних засобів в обох напрямках", - додав Демченко.

Насьогодні заблокованими залишаються 6 напрямків до пунктів пропуску: Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-руська, Шегині та Краківець.

"На всіх цих напрямках сукупно в чергах станом на сьогоднішній ранок, за інформацією, яку ми маємо від польских колег, в чергах перебуває десь 2900 вантажних трансопртних засобів, які очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави. Найбільше навпроти пукнтів пропуску Ягодин та Краківець", - розказав речник ДПСУ.

В напрямку пункту пропуску Ягодин вчора і також чатину дня суботи взагалі не пропускалися вантажні транспорті засоби в обох напрямках.

"Сьогодні вночі польська сторона повідомила, що все ж таки буде здійснюватися пропуск, але в залежності від дій, які вчиняють протестувальники,- протягом години пропускатимуть по декілька вантажних транспортних засобів в бік України. Натомість поки що ми не маємо підтвердження, що якийсь рух відбуватиметься в напрямку Польщі", - повідомив Демченко.

Суттєве зменшення можливості перетину кордону вантажними трансопртними засобами фіксується і по напрямку пункту пропуску Шегині. Більш-менш інтенсивний рух фіксується у напрямку пункту пропуску Краківець.

Демченко також сказав, що наразі немає інформації від польських колег, що від 20 лютого будуть заблоковані і інші напрямки.

Нагадаємо, що вчора поляки повністю заблокували рух на КПП "Ягодин – Дорогуськ": намагаються зупинити рух потягів і автобусів.