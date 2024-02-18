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Поляки повністю заблокували рух в КПП "Ягодин - Дорогуськ": намагаються зупинити рух потягів і автобусів

18 лютого 2024, 21:32
Поляки повністю заблокували рух в КПП
Фото: provolyn.com
В пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок та пасажирські перевезення.

Крім іншого, не пропускають швидкопсувні, небезпечні і гуманітарні вантажі. 

Про це Державна митна служба України написала на Facebook-сторінці.

"На автомобільному напрямку сполучення з 9:00 за київським часом рух вантажівок в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, відтоді кордон не перетнув жоден ваговоз", - йдеться в дописі.

В Держмитслужбі додали, що анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту наразі жодним каналом комунікацій не підтверджується.

"Відповідно до поширених у мережі відео, з полудня 18 лютого польські протестувальники намагалися перешкоджати руху потягів на залізничних коліях у Дорогуську, що може бути фальстартом акції, анонсованої раніше на 20 лютого", - додали у відомстві.

Наразі відомо, що поляки тепер не пропускають через кордон цивільні автобуси. 

Водіям потрібно об’їзджати прикордонну місцевість, щоб не затримуватись через страйк. Також на сайті одного з перевізників зʼявилось попередження, що можуть бути затримки і компанія активно слідкує за ситуацією.

 
ПольщаблокадаКППЯгодин - Дорогуськ

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