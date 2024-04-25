рф погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі

У росії пригрозили, що постійне розміщення ядерних об'єктів у Польщі "не поліпшить її безпеки".

Ядерні об'єкти країн НАТО після розміщення на території Польщі стануть законною військовою ціллю для росії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков.

"Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", – наголосив дипломат.

За словами Рябкова, розширення ядерної місії НАТО має "дестабілізуючий та загрозливий" характер. При цьому наближення ядерної зброї альянсу до кордонів росії загострює загрозу для Москви, зазначив він. Дипломат назвав дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі "історією, що розвивається", за якою країна-агресорка продовжить стежити.

Нагадаємо, що Президент Польщі Анджей Дуда 22 квітня заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території країни.

"Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках її спільного використання і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові", – сказав Дуда, зазначивши, що тема розміщення в країні американської ядерної зброї "вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів".