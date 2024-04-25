Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі

25 квітня 2024, 16:35
рф погрожує ударити по ядерних об'єктах НАТО в Польщі
Фото: news.bigmir.net
У росії пригрозили, що постійне розміщення ядерних об'єктів у Польщі "не поліпшить її безпеки".

Ядерні об'єкти країн НАТО після розміщення на території Польщі стануть законною військовою ціллю для росії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни-агресорки Сергій Рябков.

"Усі ті політики, які зараз з власних причин захоплено обговорюють у Польщі та за її межами таку схему, мають зрозуміти: зрушення у цьому напрямі безпеки Польщі не додадуть, а відповідні об'єкти точно стануть ціллю. І в нашому військовому плануванні вони будуть на передньому плані", – наголосив дипломат.

За словами Рябкова, розширення ядерної місії НАТО має "дестабілізуючий та загрозливий" характер. При цьому наближення ядерної зброї альянсу до кордонів росії загострює загрозу для Москви, зазначив він. Дипломат назвав дискусію про розміщення ядерних об'єктів НАТО в Польщі "історією, що розвивається", за якою країна-агресорка продовжить стежити.

Нагадаємо, що Президент Польщі Анджей Дуда 22 квітня заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території країни.

"Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках її спільного використання і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові", – сказав Дуда, зазначивши, що тема розміщення в країні американської ядерної зброї "вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів". 

Польщаядерна зброявійна в Україніросія-агресор

Останні матеріали

Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Cуспільство
росіяни прорвалися до Очеретиного. І намагаються закріпити успіх – Том Купер
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 13:44
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через
Політика
Пропагандони мають нову героїню у Вашингтоні. Вони лютують через "зраду" республіканців – Джулія Девіс
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 12:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється