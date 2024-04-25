Сікорський: російський напад на НАТО закінчиться поразкою, проте альянс повинен зміцнити свою оборону

Польща хоче повернутися в групу країн, які визначають порядок денний ЄС.

Напад росії на НАТО закінчиться поразкою москви, але Північноатлантичний альянс має посилити свою оборону.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Associated Press.

Міністр описував новий напрямок діяльності уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, пояснюючи світовій аудиторії та тим, хто перебуває вдома, як змінилися нові пріоритети.

За його словами, що Польща хоче повернутися в групу країн, які визначають порядок денний ЄС.

Напередодні виступу Сікорського МЗС Польщі заявило, що він прагне наголосити на тому, як змінилися пріоритети Польщі після того, як уряд Туска змінила національно-консервативна партія "Право і справедливість", щодо верховенства закону і міжнародних відносин.

У відомстві заявили, що промова підкреслить важливість цього моменту в історії та наголосить, наскільки змінилася зовнішня політика Польщі після зміни уряду.

Також Радослав Сікорський назвав брехнею заяви російських пропагандистів про те, що його країна нібито має плани "анексувати частину України", зокрема Львів, Волинь та Східну Галичину.

"росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас — це Україна, Крим — це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина — це також Україна. Тому я повторюю це, щоб це почули і в кремлі: «Львів це Українa", — заявив Сікорський.

Він підкреслив, що російські лідери і пропагандисти хочуть розділити поляків з українцями.

Сікорський також зазначив, що Польща з метою підвищення ефективності своїх дій приєдналася до декларації країн G7 про гарантії безпеки щодо України. Він підкреслив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний центр, вона хоче брати участь у формуванні цих зобов’язань, "а не спостерігати збоку, як це роблять інші".

Він сказав, що польські компанії повинні відігравати важливу роль у відновленні української економіки та інфраструктури та підкреслив, що для підтримки їхніх зусиль була створена посада Уповноваженого з питань відбудови України. Він повідомив, що незабаром в Польщі також розпочне свою діяльність Представництво Управління ООН з обслуговування проєктів.

За словами глави МЗС Польщі, росія має відповісти за шкоду, завдану Україні до цього часу, а ефективні санкції проти росії з боку ЄС є важливим інструментом у боротьбі з агресором.