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Марко Рубіо назвав щотижневі втрати російської армії у війні

23 липня 2026, 16:47
Марко Рубіо назвав щотижневі втрати російської армії у війні
x.com/marcorubio
Водночас він зауважив, що Україна також втрачає дуже багато військових і цивільних.

російська армія щотижня втрачає понад 5–6 тисяч своїх військових у війні проти України.

З такою заявою виступив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє The Guardian.

"Ось наскільки це кривава війна. росіяни, як я вважаю, втрачають понад 5–6 тисяч солдатів щотижня. Це шокуюча кількість", – наголосив Рубіо. За його словами, це може бути єдиний конфлікт в історії, у якому кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених.

Водночас він зауважив, що Україна також втрачає дуже багато військових і цивільних. "Ми бачили загибель цивільних, обстріли в Києві. Ця війна не пішла на користь і Україні. Тож, на мою думку, обидві сторони повинні мати стимул, щоб покласти їй край", – заявив Рубіо, запевнивши, що команда Трампа досі робить усе можливе для якнайшвидшого завершення конфлікту.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим обговорив необхідність завершення війни проти України.

Марко Рубіовійнавтрати

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