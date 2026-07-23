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CУСПІЛЬСТВО

Дубай почав платити жителям за запрошення туристів – The Guardian

23 липня 2026, 16:50
Дубай почав платити жителям за запрошення туристів – The Guardian
6. Дубай, ОАЕ © Emporis
Після ракет по аеропорту та готелю Fairmont кількість авіарейсів скоротилася вдвічі.

Дубай пропонує своїм жителям винагороди за запрошення друзів і родичів – так влада намагається відновити туристичний потік, який різко скоротився після того, як місто опинилося втягнутим у війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Про це пише The Guardian.

Програму Dubai Invite запустив Департамент економіки та туризму. Вона дозволяє резидентам ОАЕ запрошувати гостей і отримувати бонуси на суму понад 3 000 дирхамів ($817) – проживання в готелях, знижки в ресторанах і квитки до атракцій. Кожен резидент може отримати не більше трьох пакетів за гостей, які прибудуть до 31 жовтня. Лише за перші 48 годин програма отримала понад 10 тисяч заявок.

Програму запустили на тлі значного спаду туристичної галузі. У лютому Іран завдав ударів у відповідь, випустивши ракети та дрони, які влучили у готель Fairmont і міжнародний аеропорт Дубаю – це підірвало репутацію міста як безпечного курорту. Кількість авіакомпаній, що виконують рейси до Дубаю, скоротилася вдвічі, доходи багатьох компаній – більш ніж на 50%. У 2025 році Дубай прийняв рекордні майже 20 млн туристів, однак після початку конфлікту ситуація різко змінилася.

Деякі з найвідоміших готелів тимчасово закрилися, зокрема, вітрилоподібний Burj Al Arab закриється на 18 місяців для реставрації. Інші готелі та компанії долучилися до урядової програми, пропонуючи знижки до 45% та безкоштовні ночі.

Дубайтуристи

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