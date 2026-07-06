Туристичний рекорд: Іспанія може прийняти 100 млн іноземних туристів цього року

Туристи принесуть €64 млрд лише за літній сезон.

В Іспанії очікують, що цього року країну відвідають 100 мільйонів іноземних туристів.

Про це повідомив іспанський міністр туризму Жорді Ереу, якого цитує Reuters.

Друга за відвідуваністю країна світу після Франції прийняла 96,8 млн туристів у 2025 році, що стало рекордним показником. "Якщо ця тенденція збережеться, ми, ймовірно, досягнемо (100 мільйонів). Це буде цілком закономірним результатом", – зазначив Ереу.

За оцінками уряду, з червня по вересень туристи принесуть економіці €64 млрд – на 10% більше, ніж за той самий період минулого року. Цього літа Іспанію відвідають близько 43 млн іноземних туристів, що на 6% більше, ніж торік. За прогнозами, до 1 жовтня загальна кількість туристів зросте майже до 80 млн.

Уряд очікує зростання попри геополітичну невизначеність через війну на Близькому Сході. "Три місяці тому ми вважали, що конфлікт може уповільнити приплив туристів, але дані свідчать про вражаючу стійкість галузі", – зазначив Ереу.

Додатковим стимулом стане повне сонячне затемнення в серпні, яке буде видно у сільських та північних районах Іспанії, – багато сільських готелів вже повністю заброньовані. Міністр додав, що спрямування туристів углиб країни допоможе Іспанії впоратися з перенаселеністю популярних прибережних курортів та закликав регіональні уряди регулювати туристичну пропозицію.