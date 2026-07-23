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Україна відкрила Заходу шлях до перемоги над автократіями – The Hill

23 липня 2026, 17:32
Україна відкрила Заходу шлях до перемоги над автократіями – The Hill
Фото: з відкритих джерел
За роки війни українські Сили оборони не лише стримали російські наступи, а й завдали москві значних втрат.

Героїчний спротив України російській агресії, можливо, вже зараз визначає результат глобального протистояння між демократичним світом та авторитарними режимами.

Таку думку висловили американські експерти з питань національної безпеки Марк Тот і Джонатан Світ у колонці для The Hill.

Автори нагадують, що ще у 2022 році назвали повномасштабне вторгнення початком значно ширшого конфлікту. На їхню думку, москва, Пекін, Тегеран і Пхеньян діють як союзники, тоді як Захід тривалий час сприймав війну лише як регіональне протистояння. Натомість Україна від самого початку усвідомлювала масштаби загрози. Зеленський ще напередодні вторгнення попереджав, що "Європа і світ стоять перед найбільшою кризою безпеки з часів Холодної війни".

За роки війни українські Сили оборони не лише стримали російські наступи, а й завдали москві значних втрат, зокрема далекобійними ударами по території рф. Успіхи України вже впливають на глобальну ситуацію: росія змушена скорочувати присутність на Близькому Сході та в Африці, а Китай уважніше переглядає сценарії щодо Тайваню з урахуванням українського досвіду дронової війни.

"Третя світова війна ще не виграна. Але Україна робить перемогу доступною для Заходу, якщо тільки Вашингтон і Брюссель скористаються цією можливістю", – резюмують аналітики.

війнаЄвросоюзВолодимир Зеленський

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