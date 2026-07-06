Під час перехоплення російських дронів розбився Мі-8: загинули четверо військових

Унаслідок катастрофи загинули четверо військових.

Під час перехоплення ворожих безпілотників 30 червня розбився гелікоптер Мі-8. Унаслідок катастрофи загинули четверо військових 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди".

Про це повідомляє Бродівська міська рада.

Свій останній бій прийняли командир екіпажу, капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Юрій Ворон народився у Бродах, з дитинства мріяв стати військовим льотчиком. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів і орденом Данила Галицького. У нього залишилися дружина, син і батьки. Валентин Мукшинов – повний кавалер ордена "За мужність", виконував бойові завдання на різних оперативних напрямках від початку повномасштабної війни. У нього залишилися дружина, донька, син та батьки.

Богдан Хміль долучився до 16-ї бригади у березні 2022 року, готував техніку до бойових вильотів і неодноразово виконував завдання у складі екіпажу. Михайло Деряга долучився до війська у листопаді 2023 року і був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня. Обидва нагороджені відзнакою президента "За оборону України".

Бродівська громада попрощається із загиблими захисниками 7 липня – о 9:30 зустрінуть кортеж на Алеї Героїв, після чого у храмі Воздвиження Чесного Животворящого Хреста відбудеться чин прощання.