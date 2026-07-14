Єменські хусити запустили ракети по Саудівській Аравії

Про жертв унаслідок атак не повідомляють.

Єменські хусити заявили, що обстріляли вчора ракетами аеропорт Абха на південному заході Саудівської Аравії у відповідь на авіаудари по летовищу у Сані, в яких вони звинуватили королівство.

Коаліція в Ємені під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує міжнародно визнаний уряд країни, заявила, що її засоби протиповітряної оборони “впоралися” з ракетами і жертв немає. Хусити, які контролюють північно-західний Ємен і яких підтримує Іран, раніше звинуватили Саудівську Аравію у "відвертій агресії", заявивши, що вона вдарила по злітно-посадковій смузі аеропорту Сана.