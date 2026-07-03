Землетруси підірвали довіру до влади у Венесуелі – Bloomberg

Майже половина громадян вважає, що країні насамперед потрібні нові вибори.

Після руйнівних землетрусів рівень підтримки тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес різко знизився. Майже половина громадян вважає, що країні насамперед потрібні нові вибори, а не відновлення після стихійного лиха.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитування AtlasIntel.

За даними дослідження, 45,7% венесуельців назвали пріоритетом обрання нового президента, тоді як 32,6% вважають першочерговим відновлення країни. Рівень несхвалення діяльності Родрігес зріс до 63,3%, а майже дві третини опитаних негативно оцінили реакцію влади на землетруси.

Офіційно влада повідомляє про майже 2600 загиблих і 12 400 поранених, тоді як опозиція заявляє про понад 38 тисяч зниклих безвісти. У соцмережах поширюються відео, на яких громадяни звинувачують уряд у повільному реагуванні.

Сама Родрігес відкинула критику, заявивши, що інформація про запізнілу допомогу є результатом "скоординованих інформаційних кампаній". Водночас опитування показало, що під час ліквідації наслідків катастрофи венесуельці більше довіряли лікарям, рятувальникам, волонтерам і громадським організаціям, ніж державним установам.

Опитування AtlasIntel проводилося 26–30 червня серед 2581 респондента. Похибка становить ±2%.