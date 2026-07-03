Землетруси підірвали довіру до влади у Венесуелі – Bloomberg
Після руйнівних землетрусів рівень підтримки тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес різко знизився. Майже половина громадян вважає, що країні насамперед потрібні нові вибори, а не відновлення після стихійного лиха.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитування AtlasIntel.
За даними дослідження, 45,7% венесуельців назвали пріоритетом обрання нового президента, тоді як 32,6% вважають першочерговим відновлення країни. Рівень несхвалення діяльності Родрігес зріс до 63,3%, а майже дві третини опитаних негативно оцінили реакцію влади на землетруси.
Офіційно влада повідомляє про майже 2600 загиблих і 12 400 поранених, тоді як опозиція заявляє про понад 38 тисяч зниклих безвісти. У соцмережах поширюються відео, на яких громадяни звинувачують уряд у повільному реагуванні.
Сама Родрігес відкинула критику, заявивши, що інформація про запізнілу допомогу є результатом "скоординованих інформаційних кампаній". Водночас опитування показало, що під час ліквідації наслідків катастрофи венесуельці більше довіряли лікарям, рятувальникам, волонтерам і громадським організаціям, ніж державним установам.
Опитування AtlasIntel проводилося 26–30 червня серед 2581 респондента. Похибка становить ±2%.