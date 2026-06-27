Землетруси у Венесуелі: число загиблих наблизилося до тисячі

Ще понад 3,3 тисячі людей дістали поранення, а сотні залишаються під завалами.

Кількість загиблих унаслідок двох потужних землетрусів у Венесуелі зросла до 920 осіб, ще 3360 людей дістали поранення.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на президента Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігеса.

За його словами, щонайменше 172 людини залишаються під завалами, тому кількість жертв може зрости.

Унаслідок стихії пошкоджено щонайменше 383 житлові будинки, 13 лікарень, 25 торговельних центрів і понад тисячу інших споруд.

"Ми вдячні за неймовірне бажання допомогти, але на дорогах, якими перевозять поранених, виникають затори. Найкращий спосіб допомогти — звільнити дороги, щоб медики могли оперативно евакуйовувати постраждалих, а рятувальники – ефективно проводити пошукові роботи", – заявив він.

Родрігес закликав громадян утриматися від поїздок до найбільш постраждалого регіону Ла-Гуайра, щоб не перешкоджати роботі екстрених служб.

Нагадаємо, що у Венесуелі ввечері 24 червня сталися два потужні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Підземні поштовхи спричинили руйнування будівель у столиці країни Каракасі.