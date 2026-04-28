Польський суд визнав колишнього віцеміністра винним в образі українців

Толвінський називав українців "бандерівською голотою" і закликав вигнати їх із Польщі.

Районний суд у Білостоку визнав Кшиштофа Толвінського, колишнього заступника міністра фінансів в уряді Ярослава Качинського, винним в образі українців та підбурюванні до ненависті на національному ґрунті.

Про це повідомляє WP.

Справу ініціював український журналіст Ігор Кравець у співпраці з Центром моніторингу расистських та ксенофобських проявів, після того як місцева прокуратура двічі закрила провадження, не вбачаючи в словах політика ознак злочину.

Що він писав

В обвинувальному акті наведено інтернет-дописи Толвінського, в яких він називав українців "бандерівською голотою" та "примітивними істотами, єдиною метою яких є знищення нашої культури". Політик також закликав вигнати українців із Польщі, перш ніж "зараза повністю інфікує суспільство".

Суд підтвердив, що з березня по травень 2022 року обвинувачений публічно закликав до ненависті на національному ґрунті. "З доказової бази чітко випливало, що його висловлювання мали образливий характер і закликали до ненависті щодо громадян України", – зазначила адвокатка Магдалена Спісак.

"Політичний подарунок"

Толвінський відреагував на вирок, який ще не набрав чинності, демонстративно. "Це суто політична справа. Цей вирок збагачує моє політичне резюме, це для мене політичний подарунок. Для мене це честь, хоча я з ним абсолютно не згоден", – сказав він Gazeta Wyborcza.

Політик відкинув звинувачення у мові ненависті та оголосив, що вирішить питання апеляції після ознайомлення з письмовим обґрунтуванням вироку.