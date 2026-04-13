Трамп програв суд проти The Wall Street Journal

13 квітня 2026, 19:57
Федеральний суд закрив його позов у США.

Федеральний суд у США закрив позов президента Дональда Трампа проти видання The Wall Street Journal, пов’язаний із публікацією про його можливі зв’язки з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Позов був поданий минулого року до федерального суду у штаті Флорида. Трамп вимагав щонайменше 10 млрд доларів компенсації, зокрема від власників видання, серед яких медіамагнат Руперт Мердок.

Йшлося про матеріал, у якому стверджувалося, що ім’я Трампа могло фігурувати у так званій ''книзі іменинників'' Епштейна.

Суддя Даррін Гейлс постановив, що позивач не довів наявності фактичної злісності з боку журналістів – ключового критерію у справах про дифамацію в США.

Водночас справу закрито без остаточного відхилення, що дозволяє Трампу подати новий, виправлений позов до 27 квітня.

Влітку 2025 року Трамп подавав до суду на The Wall Street Journal через публікацію про Епштейна.

 

