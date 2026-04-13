Трамп програв суд проти The Wall Street Journal

Федеральний суд у США закрив позов президента Дональда Трампа проти видання The Wall Street Journal, пов’язаний із публікацією про його можливі зв’язки з фінансистом Джеффрі Епштейном.

Про це повідомляє телеканал BBC.

Позов був поданий минулого року до федерального суду у штаті Флорида. Трамп вимагав щонайменше 10 млрд доларів компенсації, зокрема від власників видання, серед яких медіамагнат Руперт Мердок.

Йшлося про матеріал, у якому стверджувалося, що ім’я Трампа могло фігурувати у так званій ''книзі іменинників'' Епштейна.

Суддя Даррін Гейлс постановив, що позивач не довів наявності фактичної злісності з боку журналістів – ключового критерію у справах про дифамацію в США.

Водночас справу закрито без остаточного відхилення, що дозволяє Трампу подати новий, виправлений позов до 27 квітня.

