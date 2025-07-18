Трамп подасть до суду на The Wall Street Journal через публікацію про Епштейна – Politico

Неясно, чи схвалить суд це прохання Трампа.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про намір судитися з всесвітньо відомим виданням The Wall Street Journal і його власником Рупертом Мердоком. Крім того, він доручив генпрокурору США Пем Бонді почати розсекречення свідчень у кримінальній справі проти скандального фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що сталося це після нової сенсаційної публікації у WSJ про стосунки американського лідера з Епштейном.

"Виходячи з безглуздого розголосу, який отримав Джеффрі Епштейн, я попросив генерального прокурора Пем Бонді надати всі відповідні свідчення Великого журі, за умови схвалення судом. Ця афера, увічнена демократами, повинна закінчитися прямо зараз!" – написав він у соцмережах.

Неясно, чи схвалить суд це прохання Трампа.

Видання додає, що допис президента США зʼявився менш ніж за годину після його реакції на публікацію WSJ де стверджувалося, що Трамп отримав від Епштейна "пікантного листа" на день народження. За словами американського лідера, він особисто попереджав Мердока та головреда видання Емму Такер, що це нібито "фейк" ще до публікації матеріалу. Саму історію він назвав "неправдивою" та "наклепницькою" та пообіцяв звернутися до суду.

Білий дім, своєю чергою, теж поспішив назвати статтю неправдивою. До прикладу, віцепрезидент Джей Ді Венс назвав публікацію "повною і абсолютною нісенітницею". Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала цю історію "замовною статтею". За її словами, видання "відмовилося показати нам лист і визнало, що навіть не має його в своєму розпорядженні, коли ми попросили їх перевірити цей документ".

Примітно, що ще нещодавно Левітт наголошувала, що матеріали справи Епштейна розсекретять лише в тому випадку, якщо Міністерство юстиції або ФБР знайдуть нові "достовірні докази". Але за лічені хвилини після заяви Трампа, генпрокурорка Бонді заявила, що готова це зробити.

Але є кілька нюансів щодо цього заклику президента США. По-перше, правила таємниці Великого журі надзвичайно суворі, і суди неохоче їх скасовують, незважаючи на їхню політичну значущість. І в справі Епштейна чутливість особливо висока, адже більшість жертв і свідків живі, а партнерка Епштейна Гіслейн Максвелл все ще оскаржує засудження за змову з ним з метою сексуального насильства над неповнолітніми.

Крім того, матеріали великого журі представляють лише частину доказів, зібраних Міністерством юстиції у зв'язку з розслідуванням справи Епштейна. Тож навіть якби суд ухвалив рішення про їх розсекречення, вони не включатимуть значну частину того, що в народі називають "файлами Епштейна", пояснюють журналісти.

Колишній федеральний прокурор США Ден Голдман також наголосив, що свідчення Великого журі, які закликає розкрити Трамп, в основному стосуватимуться лише Епштейна і Максвелл. Вони можуть не містити таких речей як відео, фотографії та звіти про допити свідків.