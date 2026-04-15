Китай таємно продав Ірану шпигунський супутник для стеження за базами США – FT

15 квітня 2026, 15:19
Фото: з вільного доступу
Іран використовував китайські технології для координації ударів по американських об'єктах.

Наприкінці 2024 року Корпус вартових ісламської революції (КВІР) таємно придбав китайський розвідувальний супутник, щоб стежити за американськими військовими об'єктами на Близькому Сході.

Про це свідчить розслідування Financial Times на основі іранських військових документів.

Йдеться про супутник TEE-01B, який запустила китайська компанія Earth Eye Co. У рамках угоди КВІР також отримав доступ до мережі комерційних наземних станцій іншої китайської компанії, Emposat, що охоплює Азію, Латинську Америку та інші регіони.

Списки координат із мітками часу, супутникові знімки та аналіз орбіт свідчать про те, що TEE-01B систематично відстежував ключові військові бази США. Зокрема, у березні, до та після атак на американські об'єкти, супутник сфотографував авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії 13, 14 і 15 березня. Трамп 14 березня підтвердив удар по базі, а The Wall Street Journal повідомив про пошкодження п'яти літаків.

Окрім того, супутник стежив за авіабазою Муваффак Салті в Йорданії, локаціями поблизу бази 5-го флоту США в Манамі, Бахрейн, та аеропорту Ербіль в Іраку. За заявами КВІР, приблизно в цей же час були атаковані об'єкти в цих районах.

Серед інших цілей спостереження, бази в Кувейті, Джибуті, Омані, портова та енергетична інфраструктура ОАЕ і Бахрейну.

Колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон зазначив, що супутник TEE-01B суттєво розширив розвідувальні можливості Ірану.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаки на Іран. У результаті загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових посадовців. Іран у відповідь завдав ударів по арабських країнах та Ізраїлю, а блокування Ормузької протоки спричинило різке зростання цін на нафту і газ. 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє припинення вогню, однак того ж дня зафіксували його порушення з обох боків. Переговори 10–11 квітня тривали майже 21 годину, але до остаточного миру сторони не дійшли.

Останні матеріали

Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Технології
Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Політика
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Політика
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
