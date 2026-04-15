Китай таємно продав Ірану шпигунський супутник для стеження за базами США – FT

Іран використовував китайські технології для координації ударів по американських об'єктах.

Наприкінці 2024 року Корпус вартових ісламської революції (КВІР) таємно придбав китайський розвідувальний супутник, щоб стежити за американськими військовими об'єктами на Близькому Сході.

Про це свідчить розслідування Financial Times на основі іранських військових документів.

Йдеться про супутник TEE-01B, який запустила китайська компанія Earth Eye Co. У рамках угоди КВІР також отримав доступ до мережі комерційних наземних станцій іншої китайської компанії, Emposat, що охоплює Азію, Латинську Америку та інші регіони.

Списки координат із мітками часу, супутникові знімки та аналіз орбіт свідчать про те, що TEE-01B систематично відстежував ключові військові бази США. Зокрема, у березні, до та після атак на американські об'єкти, супутник сфотографував авіабазу Принца Султана в Саудівській Аравії 13, 14 і 15 березня. Трамп 14 березня підтвердив удар по базі, а The Wall Street Journal повідомив про пошкодження п'яти літаків.

Окрім того, супутник стежив за авіабазою Муваффак Салті в Йорданії, локаціями поблизу бази 5-го флоту США в Манамі, Бахрейн, та аеропорту Ербіль в Іраку. За заявами КВІР, приблизно в цей же час були атаковані об'єкти в цих районах.

Серед інших цілей спостереження, бази в Кувейті, Джибуті, Омані, портова та енергетична інфраструктура ОАЕ і Бахрейну.

Колишній аналітик ЦРУ Джим Ламсон зазначив, що супутник TEE-01B суттєво розширив розвідувальні можливості Ірану.

Нагадаємо, 28 лютого США та Ізраїль розпочали атаки на Іран. У результаті загинув верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї та близько 40 ключових військових посадовців. Іран у відповідь завдав ударів по арабських країнах та Ізраїлю, а блокування Ормузької протоки спричинило різке зростання цін на нафту і газ. 8 квітня Трамп оголосив про двотижнє припинення вогню, однак того ж дня зафіксували його порушення з обох боків. Переговори 10–11 квітня тривали майже 21 годину, але до остаточного миру сторони не дійшли.