Трамп заявив про домовленість із Сі щодо постачання зброї Ірану

Американський лідер каже, що написав Сі листа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в листі лідеру Китаю Сі Цзіньпіну попросив Пекін не постачати зброю Ірану й Сі відповів, що Китай не постачає Тегерану озброєння.

Про це повідомляє Reuters.

"Я написав йому листа з проханням не робити цього, а він відповів мені, що, по суті, він цього не робить", — сказав Трамп в інтерв’ю Fox Business Network, опублікованому в середу, 15 квітня.

В інтерв’ю, записаному у вівторок, 14 квітня, Трамп не вказав, коли відбувся “обмін листами”. Він також зазначив, що не очікує впливу змін на світовому ринку нафти, пов'язаних з війною проти Ірану, та подій у Венесуелі, на динаміку запланованої зустрічі з Сі наступного місяця.

"Йому потрібна нафта. А нам — ні", — сказав Трамп.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Корпус вартових ісламської революції (КВІР) таємно придбав китайський розвідувальний супутник, щоб стежити за американськими військовими об'єктами на Близькому Сході.