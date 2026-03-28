У США готуються до рекордної хвилі протестів проти політики Трампа

Акція охопить всі 50 штатів, включаючи глибоко республіканські регіони.

У неділю, 29 березня, по всій території США пройде чергова масова акція руху "No Kings" проти політики президента Дональда Трампа. Організатори анонсували понад 3 200 заходів одночасно в усіх 50 штатах — якщо цифри справдяться, це стане рекордним днем громадянського спротиву в новітній американській історії.

Про це повідомляє Reuters.

Рух "No Kings" розпочався 14 червня минулого року, у день народження Трампа. Перша акція зібрала від чотирьох до шести мільйонів учасників на понад двох тисячах майданчиків, друга — понад сім мільйонів у більш ніж 2 700 містах. Головні мітинги цієї неділі заплановані у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Вашингтоні та Міннеаполісі, однак дві третини учасників очікуються за межами великих міст.

"Головна історія цієї неділі не лише те, скільки людей протестує, але й де саме вони протестують", — заявила співзасновниця організації Indivisible Лі Ґрінберґ. За її словами, особливий сплеск активності спостерігається у конкурентних передмістях Пенсильванії, Джорджії та Аризони — регіонах, які традиційно вирішують долю загальнонаціональних виборів. Це важливий сигнал напередодні проміжних виборів до Конгресу у листопаді 2026 року: протестна база виходить далеко за межі ліберальних мегаполісів.

Нинішня акція об'єднала кілька хвиль невдоволення одночасно. Організатори пов'язали її з протестом проти спільних бомбардувань Ірану силами США та Ізраїлю, які тривають уже четвертий тиждень, а також із невдоволенням імміграційною політикою та економічним курсом адміністрації.

Білий дім відреагував зневажливо: речниця Абіґейл Джексон назвала протести "терапевтичними сесіями для хворих на синдром Трампа". Однак правозахисники переконані, що акції дають результат. Директорка з політичної адвокації ACLU Дейдра Шайфлінґ нагадала, що після попередніх протестів адміністрація змінила курс щодо введення Національної гвардії до Лос-Анджелеса та операцій імміграційної служби у Міннеаполісі. "Щоразу, коли ми протистоїмо зловживанням владою з боку Трампа, він, як більшість хуліганів, відступає", — заявила вона.