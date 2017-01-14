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Асад особисто віддавав накази застосовувати хімзброю, - ООН

Президента Сирії вперше включили в список відповідальних за застосування хімічної зброї
Розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї встановило, що президент Сирії Башар Асад і його брат Махер Асад, ймовірно, особисто віддавали накази застосовувати хімічну зброю в 2014-2015 роках.
Асад особисто віддавав накази застосовувати хімзброю, - ООН Башар Асад. Фото: Reuters

Асада, його брата та інших високопоставлених чиновників вперше включили в список відповідальних за застосування хімічної зброї. Представники Асада вже спростували ці звинувачення і відзначили, що вони "не ґрунтуються на істині", - пише Reuters з посиланням на спільну доповідь цих організацій.

Застосування хімічної зброї заборонено міжнародним законодавством і може розцінюватися як військовий злочин. Тим часом в Сирії в 2014-2015 роках було як мінімум три випадки застосування цієї зброї.

Фото: reuters.com

Експерти ООН і Організації із заборони хімічної зброї провели спільне дослідження, за результатами якого поклали відповідальність за два випадки застосування отруйних речовин на сирійські урядові війська і підтвердили використання хімічної зброї терористами ІДІЛ.

Нагадаємо, Сирійські урядові війська в березні минулого року здійснили атаки в північно-західній провінції Ідліб із застосуванням забороненої хімічної зброї.

Хімічна зброя, як стверджується, була застосована у населеному пункті Камінас 16 березня 2015 року.

Відтак, Франція і Великобританія внесли до Радбезу ООН резолюцію, яка передбачає введення нових санкцій проти Сирії через застосування урядовими силами хімічної зброї проти опозиції.
 

 

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