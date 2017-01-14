Асад особисто віддавав накази застосовувати хімзброю, - ООН
Асада, його брата та інших високопоставлених чиновників вперше включили в список відповідальних за застосування хімічної зброї. Представники Асада вже спростували ці звинувачення і відзначили, що вони "не ґрунтуються на істині", - пише Reuters з посиланням на спільну доповідь цих організацій.
Застосування хімічної зброї заборонено міжнародним законодавством і може розцінюватися як військовий злочин. Тим часом в Сирії в 2014-2015 роках було як мінімум три випадки застосування цієї зброї.
Фото: reuters.com
Експерти ООН і Організації із заборони хімічної зброї провели спільне дослідження, за результатами якого поклали відповідальність за два випадки застосування отруйних речовин на сирійські урядові війська і підтвердили використання хімічної зброї терористами ІДІЛ.
Нагадаємо, Сирійські урядові війська в березні минулого року здійснили атаки в північно-західній провінції Ідліб із застосуванням забороненої хімічної зброї.
Хімічна зброя, як стверджується, була застосована у населеному пункті Камінас 16 березня 2015 року.
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