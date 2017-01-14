Асад особисто віддавав накази застосовувати хімзброю, - ООН

Розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї встановило, що президент Сирії Башар Асад і його брат Махер Асад, ймовірно, особисто віддавали накази застосовувати хімічну зброю в 2014-2015 роках.

Асада, його брата та інших високопоставлених чиновників вперше включили в список відповідальних за застосування хімічної зброї. Представники Асада вже спростували ці звинувачення і відзначили, що вони "не ґрунтуються на істині", - пише Reuters з посиланням на спільну доповідь цих організацій.

Застосування хімічної зброї заборонено міжнародним законодавством і може розцінюватися як військовий злочин. Тим часом в Сирії в 2014-2015 роках було як мінімум три випадки застосування цієї зброї.

Фото: reuters.com

Експерти ООН і Організації із заборони хімічної зброї провели спільне дослідження, за результатами якого поклали відповідальність за два випадки застосування отруйних речовин на сирійські урядові війська і підтвердили використання хімічної зброї терористами ІДІЛ.

Нагадаємо, Сирійські урядові війська в березні минулого року здійснили атаки в північно-західній провінції Ідліб із застосуванням забороненої хімічної зброї.