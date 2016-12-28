Радбезу ООН запропонували резолюцію щодо санкцій проти Сирії за використання хімічної зброї

Франція і Великобританія внесли до Радбезу ООН резолюцію, яка передбачає введення нових санкцій проти Сирії через застосування урядовими силами хімічної зброї проти опозиції.

Обмежувальні заходи пропонується накласти на 11 фізичних осіб та 10 компаній, причетних до проведення хіматак. Зокрема, йдеться про Амри Арманзі (Amr Armanzi) - керівника сирійського науково-дослідного центру, дев'яти діючих і відставних офіцерів, а також про начальника одного з управлінь сирійського Міноборони, яке, імовірно, сприяє у виробництві хімічної зброї, повідомляє Associated Press.

Також проект документа передбачає міжнародні санкції - заборона на поставку Дамаску вертольотів, які використовувалися для проведення атак із застосуванням бойових отруйних речовин.

25 серпня 2016 року Місія ООН і Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) з розслідування випадків застосування хімічних речовин у військових цілях в Сирії змогла встановити виконавців атак лише в трьох з дев'яти інцидентів. Експерти визнали урядові сили винними в двох атаках, бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІГІЛ) - в одній.

Звинувачення в застосуванні хімічної зброї неодноразово висувалися проти уряду Башара Асада. У вересні 2013 року Сирія зобов'язалася знищити весь арсенал хімічної зброї, підписавши Конвенцію про заборону хімічної зброї. Остання частина сирійського хімарсеналу була вивезена з країни 23 червня 2014 року.

Проте, пізніше неодноразово повідомлялося, що сирійський режим продовжує застосовувати хімзброю проти своїх супротивників.

Нагадаємо, сирійські урядові війська в березні минулого року здійснили атаки в північно-західній провінції Ідліб із застосуванням забороненої хімічної зброї.