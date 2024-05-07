Якщо Палестина стане членом ООН, США можуть відмовитися від фінансування організації

Генеральна Асамблея ООН може проголосувати в п’ятницю за проєкт резолюції, яка визнає право Палестини на членство в ООН.

Посол Ізраїлю в Організації Обʼєднаних Націй Ґілад Ердан заявив, що якщо ухвалять резолюцію, яка надає Палестині статус повноправного члена ООН, США, ймовірно, "повністю припинять фінансування ООН та її інститутів відповідно до американського законодавства".

Про це повідомляє Reuters.

За законами США, Вашингтон не може фінансувати установи ООН, які надають повноправне членство будь-якій групі, що не має "міжнародно визнаних атрибутів" державності. У 2011 році США припинили фінансування агентства ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) після того, як Палестинці стали повноправним його членом.

За словами речника місії США в ООН Нейта Еванса, США й надалі тримаються думки, що шлях до визнання Палестини державою лежить через прямі переговори.

"Ми знаємо про резолюцію та знову висловлюємо нашу стурбованість будь-якими спробами надати певні пільги суб’єктам, коли є невирішені питання щодо того, чи відповідає Палестина критеріям Хартії", — сказав він.

Генеральна Асамблея ООН може проголосувати в п’ятницю за проєкт резолюції, яка визнає право Палестини на членство в ООН. Після цього Генасамблея рекомендуватиме Раді Безпеки ООН "повторно розглянути це питання сприятливо".

Дипломати кажуть, що Генасамблея, ймовірніше, підтримає заявку Палестини на членство в ООН. Але до проєкту резолюції досі можуть внести зміни, оскільки деякі дипломати невдоволені його поточним текстом, який, окрім повноправного членства, надає палестинцям додаткові права та привілеї.

Палестина просить про членство в ООН ще з 2011 року — того року, в листопаді, заяву про прийняття автономії до складу Організації відкинули через позицію Радбезу.

У 2012 році ООН, попри опір з боку США, надала палестинцям статус спостерігачів — тоді це рішення підтримали 138 країн-членів, а 9 виступили проти (зокрема США). Ще 41 делегація утрималася. Цей статус дозволяє Палестині брати участь у всіх засіданнях Організації, але вона не має права голосу в основних органах ООН.

2 квітня 2024 року Палестина надіслала генеральному секретареві ООН лист із проханням знову розглянути заявку від 2011 року на вступ до ООН.

Палестина просить про повторний розгляд членства ООН саме тепер, оскільки з моменту ескалації конфлікту на Близькому Сході минуло понад пів року, а Ізраїль посилює свою присутність на окупованому Західному березі річки Йордан.

19 квітня 2024 року США наклали вето на проєкт резолюції Радбезу ООН, який рекомендував Генасамблеї надати Палестині повноправне членство в Організації.

Щоб заяву про членство в ООН прийняли до розгляду, необхідно, щоб її підтримали щонайменше девʼять із 15 членів Радбезу ООН і жоден з пʼятьох постійних членів Радбезу — США, Китай, росія, Франція і Велика Британія — не скористалися правом вето. Якщо цю умову дотримано, заяву передають на голосування Генеральної Асамблеї ООН, де її мають підтримати щонайменше дві третини членів.