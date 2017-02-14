Atlantic Council опублікував доповідь про військові злочини Росії в Алеппо

Військові злочини Росії і режиму Асада в сирійському місті Алеппо описані на 70 сторінках звіту американського аналітичного центру.

Неурядовий аналітичний центр США Atlantic Council опублікував 70-сторінкову доповідь під назвою "Breaking Aleppo", в якому описані військові злочини Російської Федерації, режиму Башара Асада в Сирії, зокрема в місті Алеппо, а також роль США у врегулюванні конфлікту в Сирії, інформує liga.net.

У вступі до доповіді йдеться про те, що "після майже п'яти років запеклих боїв, бомбардувань і блокади, Башар Аль-Асад, Іран і Росія остаточно зламали Алеппо на 22 грудня 2016 року".

У доповіді автори посилаються на Syrian Network for Human Rights, описуючи військові дії в Алеппо, в тому числі - 4 тис скинутих на місто бомб протягом 2016 року. Відзначається, що ці бомби вбили 506 мирних жителів.

Наводяться також дані експертів ООН з вивчення супутникових фото Алеппо, згідно з якими в місті зруйновано понад 30 тис об'єктів.

У доповіді описані тактика і стратегія, які коаліція використовувала для того, щоб "зламати" Алеппо.

Згідно з документом, сирійські урядові війська не менше 8 разів скидали на житлові квартали підконтрольних повстанцям територій ємності з хлором. Хоча, як зазначається, Асад заперечив використання будь-якого хімічної зброї.

Доказів безпосереднього використання хлору військовими силами Росії немає, як відзначають аналітики, проте армія РФ "як військові союзник Дамаска отримала вигоду від використання хімічної зброї військовими Сирії".

У доповіді також йдеться про боротьбу з терористичним угрупуванням Ісламська держава. На думку авторів документа, "Асад поганий, якщо не сказати шкідливий, союзник" в боротьбі проти ІДІЛ.

Відносно США, аналітики підкреслюють, що в цій боротьбі Штати втратили свій авторитет і потребують нової стратегії.

Нагадаємо, що президента Сирії Башара Асада шпиталізували з інсультом.