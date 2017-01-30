ЗМІ повідомили про госпіталізацію Асада
"Відомий телеведучий каналу Al Jazeera Фейсал аль-Касем заявив у своєму Twitter, що Асад прикутий до ліжка, але не у комі", - повідомляє Daily Sabah.
Цю інформацію підтвердила ліванська газета al-Mustaqbal, яка навіть назвала хворобу Асада. Відповідно до джерел, президента Сирії шпиталізували з ішемічним інсультом (інфаркт мозку).
Газета Saudi Asharq al-Awsat також поінформувала своїх читачів про шпиталізацію Башара Асада.
У свою чергу, представники сирійського президента спростували цю інформацію, заявивши, що у нього немає проблем зі здоров'ям.
До слова, розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї встановило, що президент Сирії Башар Асад і його брат Махер Асад, ймовірно, особисто віддавали накази застосовувати хімічну зброю в 2014-2015 роках.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: