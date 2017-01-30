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ЗМІ повідомили про госпіталізацію Асада

Відповідно до джерел, президент Сирії потрапив у лікарню із інфарктом мозку
Президента Сирії Башара Асада шпиталізували з інсультом.
ЗМІ повідомили про госпіталізацію Асада Башар Асад. Фото: Reuters

"Відомий телеведучий каналу Al Jazeera Фейсал аль-Касем заявив у своєму Twitter, що Асад прикутий до ліжка, але не у комі", - повідомляє Daily Sabah.

Цю інформацію підтвердила ліванська газета al-Mustaqbal, яка навіть назвала хворобу Асада. Відповідно до джерел, президента Сирії шпиталізували з ішемічним інсультом (інфаркт мозку).

Газета Saudi Asharq al-Awsat також поінформувала своїх читачів про шпиталізацію Башара Асада.

У свою чергу, представники сирійського президента спростували цю інформацію, заявивши, що у нього немає проблем зі здоров'ям.

До слова, розслідування ООН і Організації із заборони хімічної зброї встановило, що президент Сирії Башар Асад і його брат Махер Асад, ймовірно, особисто віддавали накази застосовувати хімічну зброю в 2014-2015 роках.

 
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