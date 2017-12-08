Авто в'їхало в натовп протестувальників проти ультраправих в американському Шарлотсвіллі: є постраждалі
Про це повідомляє репортер телеканалу CBS, пише "Інтерфакс-Україна".
В американському місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія, в суботу, 12 серпня, проходять акції протесту проти ультаправих активістів. Однією з центральних вулиць йшла колона з декількох сотень протестуючих, після чого машина в'їхала в них.
У результаті події постраждали щонайменше чотири людини, ще шість лежать на землі.
Влада міста Шарлотсвілл зазначає, що в результаті інциденту "постраждали кілька пішоходів", у них "численні травми".
Раніше сотні білих націоналістів вийшли на мітинг в Університеті Вірджинії (місто Шарлотсвілл, США), протестуючи проти наміру прибрати пам'ятник генералові військ Конфедерації. Учасники акції тримали в руках смолоскипи і вигукували гасла на зразок "білі життя важливі" і "євреї не замінять нас", йдучи територією університету у місті Шарлотсвілл, повідомляє BBC.
Тоді на вулицях відбувалися перші сутички із їхніми опонентами.
Мер міста Майк Сенджер засудив марш, назвавши його расистським, а також "боягузливим парадом ненависті, фанатизму та расизму".
Генерал Роберт І Лі, пам'ятник якому планують прибрати, командував силами південних штатів Америки, які в роки Громадянської війни виступали за збереження рабовласницького ладу.
Організатор протесту націоналістів Джейсон Кесслер, який раніше звинуватив владу міста у "ненависті до білих", назвав цю подію "неймовірним моментом для білих людей, які досі терпіли це все, але більше не збираються".
Серед інших гасел, які вигукували демонстранти, – "кров і земля" та "один народ, одна нація, припиніть імміграцію". Деякі оглядачі вважають, що смолоскипи у їхніх руках – це данина Ку-клукс-клану.
Фото: reuters.com
Назустріч учасникам ходи вийшла група їхніх опонентів, що зібралася біля пам'ятника Томасу Джефферсону.
Поліція мусила втрутитися у протистояння після того, як один із опонентів маршу, як передають ЗМІ, розпилив сльозогінний газ.
Фото: reuters.com
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