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Авто в'їхало в натовп протестувальників проти ультраправих в американському Шарлотсвіллі: є постраждалі

Раніше так звані білі націоналісти провели масштабний мітинг в Університеті Вірджинії, учасники протесту вигукували "білі життя важливі" і "євреї не замінять нас"
Невідомий на автомобілі в'їхав в протестуючих в американському місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Щонайменше чотири людини постраждали, ще шестеро лежать на землі.
Авто в Фото: twitter.com/CvilleCityHall

Про це повідомляє репортер телеканалу CBS, пише "Інтерфакс-Україна".

В американському місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія, в суботу, 12 серпня, проходять акції протесту проти ультаправих активістів. Однією з центральних вулиць йшла колона з декількох сотень протестуючих, після чого машина в'їхала в них.

У результаті події постраждали щонайменше чотири людини, ще шість лежать на землі.

Влада міста Шарлотсвілл зазначає, що в результаті інциденту "постраждали кілька пішоходів", у них "численні травми".

Раніше сотні білих націоналістів вийшли на мітинг в Університеті Вірджинії (місто Шарлотсвілл, США), протестуючи проти наміру прибрати пам'ятник генералові військ Конфедерації. Учасники акції тримали в руках смолоскипи і вигукували гасла на зразок "білі життя важливі" і "євреї не замінять нас", йдучи територією університету у місті Шарлотсвілл, повідомляє BBC.

Тоді на вулицях відбувалися перші сутички із їхніми опонентами.

Мер міста Майк Сенджер засудив марш, назвавши його расистським, а також "боягузливим парадом ненависті, фанатизму та расизму".

Генерал Роберт І Лі, пам'ятник якому планують прибрати, командував силами південних штатів Америки, які в роки Громадянської війни виступали за збереження рабовласницького ладу.

Організатор протесту націоналістів Джейсон Кесслер, який раніше звинуватив владу міста у "ненависті до білих", назвав цю подію "неймовірним моментом для білих людей, які досі терпіли це все, але більше не збираються".

Серед інших гасел, які вигукували демонстранти, – "кров і земля" та "один народ, одна нація, припиніть імміграцію". Деякі оглядачі вважають, що смолоскипи у їхніх руках – це данина Ку-клукс-клану.


Фото: reuters.com

Назустріч учасникам ходи вийшла група їхніх опонентів, що зібралася біля пам'ятника Томасу Джефферсону.

Поліція мусила втрутитися у протистояння після того, як один із опонентів маршу, як передають ЗМІ, розпилив сльозогінний газ.


Фото: reuters.com

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12 08 2017 22:20
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