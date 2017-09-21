Біженець в Німеччині акцією протесту паралізував рух потягів
"Отримавши відмову в наданні притулку біженець, щоб привернути увагу до своєї ситуації, ...влаштував акцію протесту на мосту Гогенцоллернів у Кельні", - йдеться в публікації видання Welt.
Як зазначається, 29-річний іранець забрався нагору споруди, декламував там вірші на фарсі і розкидав листівки з цими віршами.
Поліція за допомогою перекладача вмовила порушника порядку спуститися з мосту. Він запевнив, що не мав наміру здійснювати самогубство, після чого був відпущений. Однак йому, мабуть, доведеться відповідати за завдану шкоду, оскільки його акція призвела у годину пік до численних затримок поїздів. За даними поліції, запізнились 234 потяги, 11 взагалі скасовані.
Протягом двох з половиною годин після обіду в середу рух по мосту, який має критичне значення для залізничного сполучення, було повністю перекрито. На деякий час було призупинено і рух суден під мостом.
Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що не підтримує введення будь-яких обмежень щодо кількості мігрантів, які в'їжджають до Німеччини.
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