Біженець в Німеччині акцією протесту паралізував рух потягів

29-річний іранець забрався нагору споруди, декламував там вірші на фарсі і розкидав листівки зі своїми творами

У Кельні (Німеччина) акція протесту біженця з Ірану призвела до тимчасової зупинки руху на транспортному мосту з інтенсивним рухом.

"Отримавши відмову в наданні притулку біженець, щоб привернути увагу до своєї ситуації, ...влаштував акцію протесту на мосту Гогенцоллернів у Кельні", - йдеться в публікації видання Welt.

Як зазначається, 29-річний іранець забрався нагору споруди, декламував там вірші на фарсі і розкидав листівки з цими віршами.

Поліція за допомогою перекладача вмовила порушника порядку спуститися з мосту. Він запевнив, що не мав наміру здійснювати самогубство, після чого був відпущений. Однак йому, мабуть, доведеться відповідати за завдану шкоду, оскільки його акція призвела у годину пік до численних затримок поїздів. За даними поліції, запізнились 234 потяги, 11 взагалі скасовані.

Протягом двох з половиною годин після обіду в середу рух по мосту, який має критичне значення для залізничного сполучення, було повністю перекрито. На деякий час було призупинено і рух суден під мостом.

Нагадаємо, канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що не підтримує введення будь-яких обмежень щодо кількості мігрантів, які в'їжджають до Німеччини.