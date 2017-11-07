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Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки

Обстріли свідчать про цілеспрямовані дії терористів щодо подальшого загострення конфлікту
Під вогонь терористів потрапили житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, що на Донеччині, бойовики гатили з гранатометів та кулеметів.
Бойовики обстріляли житлові квартали Мар Фото: ukrinform.com

Вночі з 10 на 11 липня, під час обстрілу позицій сил АТО в районі Мар'їнки, під вогонь бойовиків з автоматичних гранатометів та крупнокаліберних кулеметів вже вкотре потрапили житлові квартали населеного цього пункту, - повідомляє прес-центр штабу АТО в мережі Facebook.

Внаслідок обстрілу пошкоджено дах житлового будинку по вулиці Героїв Чорнобиля. По вулиці Прокоф’єва, за словами господарів оселі, внаслідок влучання боєприпасів виникло короткочасне загоряння будівлі. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає.

В штабі зазначають, що ці обстріли свідчать про цілеспрямовані дії терористів щодо подальшого загострення конфлікту, відверте нехтування Мінськими домовленостями та вперте небажання дотримуватися перемир’я, оголошеного на період збору врожаю.

Нагадаємо, з початку доби на Донбасі зафіксовано невелику кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків.

 
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11 07 2017 14:39
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