Бойовики 10 разів порушили режим перемир’я, - штаб АТО

Втрат та поранень серед українських воїнів немає

З початку доби на Донбасі зафіксовано невелику кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків.

Противник і далі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння, інформує прес-центр штабу АТО.

Так близько опівночі незаконні збройні формування з мінометів обстрілювали наші позиції поблизу селища Троїцьке, що на Луганському напрямку. А вже о першій ночі там же застосували 122 міліметрову артилерію та великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано.

Натомість, найбільш активно – 6 разів, найманці порушували перемир’я на Маріупольському напрямку. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по Павлополю і Широкиному. Вдень в районі селиш Старий Айдар, Водяне противник застосовував гранатомети.

Загалом, з початку доби бойовики 10 разів порушили режим перемир’я. Станом на 18 годину втрат та поранень серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.