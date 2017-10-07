Бойовики 10 разів порушили режим перемир’я, - штаб АТО
Противник і далі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння, інформує прес-центр штабу АТО.
Так близько опівночі незаконні збройні формування з мінометів обстрілювали наші позиції поблизу селища Троїцьке, що на Луганському напрямку. А вже о першій ночі там же застосували 122 міліметрову артилерію та великокаліберні кулемети.
На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано.
Натомість, найбільш активно – 6 разів, найманці порушували перемир’я на Маріупольському напрямку. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по Павлополю і Широкиному. Вдень в районі селиш Старий Айдар, Водяне противник застосовував гранатомети.
Загалом, з початку доби бойовики 10 разів порушили режим перемир’я. Станом на 18 годину втрат та поранень серед українських воїнів немає.
Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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