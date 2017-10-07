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Бойовики 10 разів порушили режим перемир’я, - штаб АТО

Втрат та поранень серед українських воїнів немає
З початку доби на Донбасі зафіксовано невелику кількість обстрілів з боку проросійських бойовиків.
Бойовики 10 разів порушили режим перемир’я, - штаб АТО Фото: facebook.com/ato.news

Противник і далі, окремими провокативними діями, безуспішно намагався втягнути наші війська у бойове протистояння, інформує прес-центр штабу АТО. 

Так близько опівночі незаконні збройні формування з мінометів обстрілювали наші позиції поблизу селища Троїцьке, що на Луганському напрямку. А вже о першій ночі там же застосували 122 міліметрову артилерію та великокаліберні кулемети. 

На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано. 

Натомість, найбільш активно – 6 разів, найманці порушували перемир’я на Маріупольському напрямку. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики били по Павлополю і Широкиному. Вдень в районі селиш Старий Айдар, Водяне противник застосовував гранатомети. 

Загалом, з початку доби бойовики 10 разів порушили режим перемир’я. Станом на 18 годину втрат та поранень серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, у зоні АТО впродовж минулої доби бойовики 38 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

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10 07 2017 18:56
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