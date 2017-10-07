Бойовики у зоні АТО 38 разів обстріляли українські позиції
Як повідомляє прес-центр АТО, на Приморському напрямку з 82 мм мінометів бойовики обстрілювали українські позиції в районі Березового, Новотроїцького, Красногорівки та Новомихайлівки. Там же, а також поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Мар'їнки терористи вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та озброєння БМП.
На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки терористи з майже усього наявного у нього піхотного озброєння, а також мінометів калібрів 120 й 82 мм обстріляли декілька опорних пунктів сил АТО. Окрім того, з протитанкових гранатометів вели вогонь неподалік Верхньоторецького.
На Луганському напрямку зі 120 мм мінометів бойовики обстріляли українські позиції в районі Кримського та Новотошківського. Зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу Жовтого. Позиції сил АТО біля Кримського були обстріляні з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в районі Малинового - з підствольних гранатометів. З піхотного озброєння бойовики стріляли біля Донця та Золотого. Неподалік Новоолександрівки терористи застосували озброєння БМП. В районі Новозванівки бойовики вели вогонь з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
У штабі також додали, що втрат серед українських військовослужбовців минулої доби не було.
Нагадаємо, протягом дня 9 липня бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗС України.
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