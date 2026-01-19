Європа має зосередитися на війні в Україні, а не на Гренландії – Трамп

Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії.

Президент США Дональд Трамп вважає, що фокус Європи має бути на питанні війни росії проти України, а не на Гренландії.

Про це американський лідер заявив в інтерв'ю NBC News.

Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії. За його словами, острів необхідний Америці для "забезпечення національної безпеки від зовнішніх загроз".

"Європі слід зосередитися на війні між росією та Україною, тому що, відверто кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європі потрібно зосередитися, а не на Гренландії", - вважає президент.