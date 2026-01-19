Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Європа має зосередитися на війні в Україні, а не на Гренландії – Трамп

19 січня 2026, 19:51
Європа має зосередитися на війні в Україні, а не на Гренландії – Трамп
Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії.
Президент США Дональд Трамп вважає, що фокус Європи має бути на питанні війни росії проти України, а не на Гренландії.
 
Про це американський лідер заявив в інтерв'ю NBC News.
 
Трамп розкритикував європейських лідерів, які виступають проти приєднання США до Гренландії. За його словами, острів необхідний Америці для "забезпечення національної безпеки від зовнішніх загроз".
 
"Європі слід зосередитися на війні між росією та Україною, тому що, відверто кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європі потрібно зосередитися, а не на Гренландії", - вважає президент.
 
Він запевнив, що запровадить тарифи для європейських країн, якщо угода щодо Гренландії не буде досягнута. Також американський лідер відмовився коментувати питання про те, чи може він застосувати силу для захоплення Гренландії.
 
Окремо Трамп відкинув ідею про те, що Норвегія не має впливу на процес присудження Нобелівської премії миру і що рішення повністю залежить від комітету.
 
"Норвегія повністю це контролює, незважаючи на те, що вони кажуть. Вони люблять говорити, що не мають до цього жодного стосунку, але насправді мають найпряміший стосунок", - вважає президент.

 

війна в Україніросія окупантиДональд Трамп

