Макрон відмовиться від пропозиції Трампа приєднатися до "Ради миру" – Bloomberg

За словами джерела, наближеного до Макрона, президент Франції вважає, що статут ради виходить за рамки питань, пов'язаних з Газою.

Президент Франції Еммануель Макрон не має наміру приймати пропозицію американського лідера Дональда Трампа увійти до складу "Ради миру".

Зокрема, документ викликає побоювання в частині дотримання принципів та інституційної структури ООН, які Франція розглядає як неподільні і такі, що не підлягають обговоренню.

Нагадаємо, у четвер, 15 січня, Трамп оголосив про створення "Ради миру", яка займатиметься контролем за післявоєнним управлінням Сектором Гази. Крім того, Bloomberg повідомило, що держави-члени "Ради миру" обійматимуть свої місця строком до трьох років з можливістю поновлення. Це обмеження не поширюватиметься на країни, які протягом першого року внесуть понад 1 млрд доларів готівковими коштами.

У суботу, 17 січня, президенти Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і Аргентини Хав’єр Мілей увійшли до списку світових лідерів, яких Трамп запросив до "Ради миру" щодо Сектору Гази.