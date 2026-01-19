Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Макрон відмовиться від пропозиції Трампа приєднатися до "Ради миру" – Bloomberg

19 січня 2026, 21:33
Макрон відмовиться від пропозиції Трампа приєднатися до
Фото: з вільного доступу
За словами джерела, наближеного до Макрона, президент Франції вважає, що статут ради виходить за рамки питань, пов'язаних з Газою.
Президент Франції Еммануель Макрон не має наміру приймати пропозицію американського лідера Дональда Трампа увійти до складу "Ради миру".
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За словами джерела, наближеного до Макрона, президент Франції вважає, що статут ради виходить за рамки питань, пов'язаних з Газою.
 
Зокрема, документ викликає побоювання в частині дотримання принципів та інституційної структури ООН, які Франція розглядає як неподільні і такі, що не підлягають обговоренню.
 
Нагадаємо, у четвер, 15 січня, Трамп оголосив про створення "Ради миру", яка займатиметься контролем за післявоєнним управлінням Сектором Гази. Крім того, Bloomberg повідомило, що держави-члени "Ради миру" обійматимуть свої місця строком до трьох років з можливістю поновлення. Це обмеження не поширюватиметься на країни, які протягом першого року внесуть понад 1 млрд доларів готівковими коштами.
 
У суботу, 17 січня, президенти Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган і Аргентини Хав’єр Мілей увійшли до списку світових лідерів, яких Трамп запросив до "Ради миру" щодо Сектору Гази.
Макрон

