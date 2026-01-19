Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Помер засновник бренду Valentino Валентино Гаравані

19 січня 2026, 19:29
Помер засновник бренду Valentino Валентино Гаравані
Йому було 93 роки.

Італійський дизайнер Валентино Гаравані помер у віці 93 років у Римі, своїй улюбленій прийомній батьківщині, де він завжди вважав за краще жити і працювати.

Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці бренду.
 
"Валентіно Гаравані помер сьогодні у своїй резиденції в Римі, в оточенні своїх близьких", — йдеться в повідомленні.
 
Прощання з Валентіно Гаравані планується 21 та 22 січня, а похоронна церемонія — в п’ятницю, 23 січня, у Римі.

 

Видання La Repubblica Daily наголошує, що не треба бути знавцем моди, щоб розуміти, яка це втрата для всього світу: слава Валентино виходить за межі моди, смаків і навіть поколінь. Усі знають, хто він був, і всі знають, як його твори та ідеї вплинули на моду.

"Чого бажають жінки? Бути гарними". Так він сформулював своє бачення, яке спрямовувало його кроки з 1959 року, коли він заснував свій модний будинок у Римі, до 2007 року, коли він вирішив піти на пенсію. Ще до моди, показів мод та червоних доріжок Валентино прагнув зробити жінок гарними. Вони завжди це розуміли, і тому від початку його звели на Олімп творців" - наголошує La Repubblica Daily.

 

Італіядизайнери

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється