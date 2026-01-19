СБУ взяла у полон росіянина, який винен у розстрілі українських військових на Курщині – Зеленський

Служба безпеки України взяла в полон російського військового, який, за попередніми даними, може бути причетним до розстрілу українських військовополонених у Курській області в жовтні 2025 року.

За словами глави держави, відповідну інформацію йому доповів перший заступник голови СБУ Олександр Поклад. Наразі тривають слідчі дії та перевірка обставин можливого воєнного злочину.

"Кожен російський убивця повинен відповідати за скоєне. Так і буде. Протидіємо й російським диверсіям у тилу – дякую Службі безпеки України за захист наших громадян", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Українська розвідка зафіксувала понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян. Тенденцію зростання кількості страт українських військовополонених підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні.