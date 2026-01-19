росія повертає в експлуатацію старі літаки через гострий дефіцит авіапарку

Найгострішою є криза у вантажній авіації.

Російські авіакомпанії у 2026–2027 роках планують масово повертати в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, яким понад 30 років.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Такий крок є вимушеним на тлі стрімкого скорочення авіапарку та відсутності реальних можливостей для його повноцінного оновлення в умовах санкцій. У межах продовженої до 2027 року програми відновлення вже повернули в стрій 10 із 12 запланованих повітряних суден. Серед них — Ту-204/214, Іл-96 та Ан-148. На 2026–2027 роки заплановано передачу ще двох відновлених Ту-204, попри їхню очевидну моральну та технічну застарілість.

Паралельно російські перевізники змушені розконсервовувати й іноземні літаки. Зокрема, авіакомпанія "россия" нарощує парк Boeing 747, які дісталися їй після банкрутства "Трансаэро". Лайнери віком понад 20 років повертають до польотів після багаторічного зберігання — насамперед через брак альтернативної авіатехніки.

Станом на жовтень 2025 року у парку найбільших авіакомпаній рф налічувалося 1135 літаків, з яких експлуатувалися 1088. При цьому близько 67% флоту становлять борти іноземного виробництва, обслуговування яких суттєво ускладнене санкціями та хронічним дефіцитом запчастин.

Найгостріше криза проявляється у вантажній авіації: вантажообіг повітряного транспорту впав із 9,2 млрд тонно-кілометрів у 2021 році до 1,9 млрд у 2024-му. Експерти відзначають, що без доступу до сучасних літаків і сервісу деградація галузі може поглиблюватися й надалі.