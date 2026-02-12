США посилюють тиск на союзників кремля – Fox News

У Вашингтоні вважають, що це може змінити хід війни.

Адміністрація Дональда Трампа активізує заходи тиску не лише безпосередньо на росію, а й на її ключових партнерів – зокрема Іран і Венесуелу, щоб обмежити можливості кремля продовжувати війну проти України. У Вашингтоні вважають, що удари по логістиці та ресурсах союзників москви вже впливають на її військовий потенціал.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За даними видання, США роблять ставку на стратегію непрямого тиску: країни, які допомагають росії обходити санкції та постачають ресурси для ведення війни, стають об'єктами економічних і політичних обмежень. Ідеться, зокрема, про Іран, який, за оцінками Заходу, постачає москві ударні безпілотники та іншу військову підтримку, а також про Венесуелу, що бере участь у схемах постачання ресурсів.

Колишній радник спецпосланця США з питань України Морган Мерфі заявив, що Вашингтон фактично ''прибрав Венесуелу з шахівниці'' і тепер зосереджує основну увагу на стримуванні Ірану.

На його думку, обмеження каналів підтримки послаблює здатність рф підтримувати інтенсивність бойових дій.

Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що тиск на посередників є ключовим елементом нової стратегії. За його словами, Іран, Венесуела та так званий "тіньовий флот", який використовується для обходу нафтових санкцій, відіграють важливу роль у забезпеченні російської економіки ресурсами для війни. Обмеження цих каналів знижує фінансові можливості кремля та ускладнює продовження агресії.

Водночас, як зазначає телеканал, Вашингтон пропонує москві й дипломатичний шлях: так званий ''золотий міст'', який передбачає повернення до переговорів і часткове відновлення економічних зв'язків у разі припинення бойових дій.

Наразі в кремлі відхилили таку ініціативу, однак аналітики вважають, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи спрацює стратегія посиленого міжнародного тиску і чи буде росія готова до політичного врегулювання.