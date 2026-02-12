Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США посилюють тиск на союзників кремля – Fox News

12 лютого 2026, 09:05
США посилюють тиск на союзників кремля – Fox News
Фото: з вільних джерел
У Вашингтоні вважають, що це може змінити хід війни.

Адміністрація Дональда Трампа активізує заходи тиску не лише безпосередньо на росію, а й на її ключових партнерів – зокрема Іран і Венесуелу, щоб обмежити можливості кремля продовжувати війну проти України. У Вашингтоні вважають, що удари по логістиці та ресурсах союзників москви вже впливають на її військовий потенціал.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

За даними видання, США роблять ставку на стратегію непрямого тиску: країни, які допомагають росії обходити санкції та постачають ресурси для ведення війни, стають об'єктами економічних і політичних обмежень. Ідеться, зокрема, про Іран, який, за оцінками Заходу, постачає москві ударні безпілотники та іншу військову підтримку, а також про Венесуелу, що бере участь у схемах постачання ресурсів.

Колишній радник спецпосланця США з питань України Морган Мерфі заявив, що Вашингтон фактично ''прибрав Венесуелу з шахівниці'' і тепер зосереджує основну увагу на стримуванні Ірану.

На його думку, обмеження каналів підтримки послаблює здатність рф підтримувати інтенсивність бойових дій.

Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що тиск на посередників є ключовим елементом нової стратегії. За його словами, Іран, Венесуела та так званий "тіньовий флот", який використовується для обходу нафтових санкцій, відіграють важливу роль у забезпеченні російської економіки ресурсами для війни. Обмеження цих каналів знижує фінансові можливості кремля та ускладнює продовження агресії.

Водночас, як зазначає телеканал, Вашингтон пропонує москві й дипломатичний шлях: так званий ''золотий міст'', який передбачає повернення до переговорів і часткове відновлення економічних зв'язків у разі припинення бойових дій. 

Наразі в кремлі відхилили таку ініціативу, однак аналітики вважають, що подальший розвиток подій залежатиме від того, чи спрацює стратегія посиленого міжнародного тиску і чи буде росія готова до політичного врегулювання.

РосіяСШАвійна

Останні матеріали

ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту, – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту, – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється