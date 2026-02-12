Втрати рф у січні перевищили темпи мобілізації – Bloomberg

Армія росії вперше за останній час не змогла компенсувати бойові втрати на фронті.

У січні 2026 року втрати російських військ у війні проти України перевищили можливості кремля з поповнення особового складу приблизно на 9 тисяч осіб.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на оцінки західних посадовців.

За словами співрозмовників агентства, попри значні людські втрати, у січні російські сили не досягли суттєвих територіальних успіхів. Ще у грудні кількість загиблих окупантів, за оцінками НАТО, сягнула близько 35 тисяч – це майже вдвічі більше за середньомісячний показник 2025 року.

Західні чиновники зазначають, що у грудні рівень втрат рф приблизно відповідав кількості новобранців, яких москві вдавалося залучати щомісяця. Однак уже в січні виник дефіцит у 9 тисяч військових, що може свідчити про ефективність української стратегії виснаження.

Зростання летальності, за оцінками партнерів, пов'язане з активнішим та ефективнішим застосуванням українськими силами безпілотних систем.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров заявляв, що Київ розраховує довести щомісячні втрати рф до 50 тисяч осіб. В українському керівництві вважають, що такий рівень втрат змусить кремль або оголошувати нову хвилю відкритої мобілізації, або скорочувати інтенсивність бойових дій.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 6 лютого повідомив, що попри заяви москви про виконання планів із набору контрактників, чисельність російського угруповання на фронті протягом останніх шести місяців залишається майже незмінною, близько 712 тисяч військових.

Водночас, за даними моніторингового проєкту DeepState, територіальні здобутки росії за три роки повномасштабної війни становлять близько 1% площі України.

Аналітики зазначають, що зростання втрат та обмежені результати на полі бою ставлять під сумнів поширений у кремлі наратив про "неминучість перемоги" росії у війні.