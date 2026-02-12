Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Індійські робітники рятують російську економіку – Reuters

12 лютого 2026, 10:02
Індійські робітники рятують російську економіку – Reuters
Фото: з вільного доступу
рф стикається з браком щонайменше 2,3 млн працівників і все більше покладається на Індію.

москва, що стикається з браком щонайменше 2,3 млн працівників, який загострився через війну проти України та скорочення трудової міграції із Центральної Азії, дедалі більше звертається до Індії як нового джерела робочої сили. 

Про це інформує Reuters.

Як зазначає агентство, у 2021 році в росії видали близько 5 тис. дозволів на роботу для громадян Індії. У 2025 році ця цифра зросла майже до 72 тис., що становить майже третину річної квоти на робочі візи для іноземців.

Алєксєй Філіпєнков, директор компанії, яка займається залученням індійських працівників, підтвердив, що нині вони є найпопулярнішою категорією іноземної робочої сили в росії. Працівники із Центральної Азії, які не потребують віз, перестали приїжджати у достатній кількості, хоча офіційні дані показують, що минулого року вони все ще складали більшість із приблизно 2,3 млн легальних іноземних працівників у рф.

Зниження курсу рубля, посилення міграційного законодавства та загострення антиіммігрантської риторики з боку влади рф також спричинили скорочення числа працівників із традиційних джерел і стимулювали москву збільшити квоти на візи для іноземців.

Вибір Індії як постачальника некваліфікованої робочої сили відображає міцні економічні та оборонні зв'язки між москвою і Нью-Делі. У грудні минулого року владімір путін і прем’єр Індії Нарендра Моді підписали угоду, яка спрощує працевлаштування індійців у росії. Перший віцепрем'єр рф Дєніс Мантуров тоді зазначив, що країна може прийняти "необмежену кількість" індійських працівників, щонайменше 800 тисяч у виробництві та ще 1,5 млн у сфері послуг і будівництві.

Водночас тиск США на Індію з метою обмеження закупівель російської нафти може вплинути на інтерес москви до індійських працівників. 

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Нью-Делі припинити купівлю російської нафти, але наразі незрозуміло, чи перегляне Індія свої закупівлі, тоді як кремль знецінює будь-які натяки на напруженість у відносинах.

РосіяІндіяміграція

Останні матеріали

ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється