Індійські робітники рятують російську економіку – Reuters

москва, що стикається з браком щонайменше 2,3 млн працівників, який загострився через війну проти України та скорочення трудової міграції із Центральної Азії, дедалі більше звертається до Індії як нового джерела робочої сили.

Про це інформує Reuters.

Як зазначає агентство, у 2021 році в росії видали близько 5 тис. дозволів на роботу для громадян Індії. У 2025 році ця цифра зросла майже до 72 тис., що становить майже третину річної квоти на робочі візи для іноземців.

Алєксєй Філіпєнков, директор компанії, яка займається залученням індійських працівників, підтвердив, що нині вони є найпопулярнішою категорією іноземної робочої сили в росії. Працівники із Центральної Азії, які не потребують віз, перестали приїжджати у достатній кількості, хоча офіційні дані показують, що минулого року вони все ще складали більшість із приблизно 2,3 млн легальних іноземних працівників у рф.

Зниження курсу рубля, посилення міграційного законодавства та загострення антиіммігрантської риторики з боку влади рф також спричинили скорочення числа працівників із традиційних джерел і стимулювали москву збільшити квоти на візи для іноземців.

Вибір Індії як постачальника некваліфікованої робочої сили відображає міцні економічні та оборонні зв'язки між москвою і Нью-Делі. У грудні минулого року владімір путін і прем’єр Індії Нарендра Моді підписали угоду, яка спрощує працевлаштування індійців у росії. Перший віцепрем'єр рф Дєніс Мантуров тоді зазначив, що країна може прийняти "необмежену кількість" індійських працівників, щонайменше 800 тисяч у виробництві та ще 1,5 млн у сфері послуг і будівництві.

Водночас тиск США на Індію з метою обмеження закупівель російської нафти може вплинути на інтерес москви до індійських працівників.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Нью-Делі припинити купівлю російської нафти, але наразі незрозуміло, чи перегляне Індія свої закупівлі, тоді як кремль знецінює будь-які натяки на напруженість у відносинах.