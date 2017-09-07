Доба в АТО: 10 обстрілів, серед українських військових втрат немає
На Приморському напрямку бойовики вели обстріли поблизу Павлополя та Широкиного, застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння БМП.
У напрямку Донецька НЗФ обстріляли сили АТО з протитанкових гранатометів та іншого піхотного озброєння поблизу Авдіївки, - повідомили у прес-центрі штабу АТО.
На луганському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм по силах АТО поблизу Кримського та Новотошківського, обстріляли зі стрілецької зброї сили АТО біля с.Жовте та з протитанкових гранатометів - в районі Бахмутської траси.
Нагадаємо, що двоє українських військовослужбовців отримали поранення під час антитерористичної операції (АТО) 8 липня.
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