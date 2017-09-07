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Доба в АТО: 10 обстрілів, серед українських військових втрат немає

Вогонь відкривався на всіх напрямках
Протягом 9 липня у зоні проведення АТО бойовики 10 разів застосовували зброю, у т.ч. "заборонені" міномети, втрат серед сил АТО не було.
Доба в АТО: 10 обстрілів, серед українських військових втрат немає Фото: facebook.com/ato.news

На Приморському напрямку бойовики вели обстріли поблизу Павлополя та Широкиного, застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння БМП.

У напрямку Донецька НЗФ обстріляли сили АТО з протитанкових гранатометів та іншого піхотного озброєння поблизу Авдіївки, - повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

На луганському напрямку бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 мм по силах АТО поблизу Кримського та Новотошківського, обстріляли зі стрілецької зброї сили АТО біля с.Жовте та з протитанкових гранатометів - в районі Бахмутської траси. 

Нагадаємо, що двоє українських військовослужбовців отримали поранення під час антитерористичної операції (АТО) 8 липня.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області засудив до 5 років позбавлення волі охоронця ватажка терористів "ДНР".

 

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09 07 2017 20:30
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