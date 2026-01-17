Українські військові уразили системи ППО рф в окупованому Криму

У Донецькій області уражено склад російських дронів.

Збройні Сили України в суботу, 17 січня, в районах Євпаторії та Хуторка у тимчасово окупованому Криму завдали ударів по зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" та радіолокаційній станції "Небо-У".

Удари підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі тимчасово захопленого Донецька українські військові атакували місце зберігання та підготовки до застосування дронів. Інформація про масштаби пошкоджень на цих об'єктах уточнюється.

11 січня Сили оборони України завдали точкових ударів по об’єктах, задіяних у забезпеченні армії рф енергоресурсами, логістикою та системами протиповітряної оборони.

Зокрема, були уражені три бурові платформи "Лукойлу" в Каспійському морі, пускова установка ЗРК "Бук-М3" на тимчасово окупованій території Луганської області, а також склад матеріально-технічного забезпечення 49-ї армії рф у Херсонській області.