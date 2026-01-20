Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер

Том Купер традиційно публікує тижневий огляд Дональда Гілла, присвячений перебігу російсько-української війни. Дональд Гілл констатує, що бойові дії на різних напрямках фронту мають складну динаміку: від стабілізації на північних ділянках до запеклих боїв за Куп'янськ, де співвідношення втрат становить 1 до 27 на користь українських захисників. Водночас тривають глибокі удари по російській інфраструктурі – від нафтових об'єктів до заводів із виробництва дронів. Вартість російського вторгнення вже перевищила 540 мільярдів доларів, а тривалість "триденної спеціальної операції" подолала часові рамки "Великої Вітчизняної війни", як її досі називають в рф.

Вступ Тома Купера. На тлі майже повного краху PKK (тобто "Сирійських демократичних сил" (SDF), нав'язаних Пентагоном у північно-східній Сирії) вчора було складно зосередитися на Україні. Так, навіть коли близько 80% (а в деяких областях і більше) країни майже тиждень залишається без електроенергії, опалення та водопостачання.

... з іншого боку, це логічний наслідок усієї некомпетентності та ідіотизму політичного та військового керівництва країни, а також "лідерів її союзників на Заході". Ми детально описували це протягом останніх двох років, тому, будь ласка, не звинувачуйте людей, які публікують дописи в цьому блозі, і не намагайтеся пояснити, що ми вам цього не говорили.

З "позитивного боку" (і тому, що багато хто називає мій наполегливий реалізм "песимізмом"): ну, якщо ви можете собі уявити, те, як я "відчуваю" Україну в ці дні (насправді: "навіть" Іран я "відчуваю" в ці дні), це точно те саме, як я "відчував" Сирію протягом більшої частини останніх 15 років (насправді: протягом усього мого життя). Спочатку десятиліття геноцидного режиму Асада, потім десятиліття іранських і російських військових втручань, геноциду, спровокованого ІДІЛ, терору, спровокованого США через PKK, ізраїльської агресії та підривної діяльності, а також повної ідіотичності "керівництва" ЄС (яке було і залишається купкою некомпетентних боягузів, настільки глибоко корумпованих і прогнилих, що коли справа стосується Сирії та Близького Сходу, то до цього дня воно не може нічого іншого, як слідувати за модою США та Ізраїлю, без найменшого сумніву в мотивах та результатах).

Десятиліття, протягом яких країна занурювалася в середньовічну темряву.

Зрештою, сирійці знайшли вихід. Попри всі перешкоди, особливо попри неймовірний обсяг антисирійської пропаганди, якою щодня бомбардували як населення країни, так і громадськість "благородного, демократичного і завжди стурбованого правами людини Заходу" (та інших регіонів).

Питання в тому, чи захочуть українці наслідувати цю моду. І коли...

і скільки українців має померти, щоб це сталося...

Передаю слово Дональду Гіллу.

Тижневик Дона Гілла. На Сумському та Вовчанському секторах ситуація була відносно спокійною та стабільною. Тобто: росіяни захопили ще одне село, а потім також переправилися через річку Клевен, щоб проникнути в інше село в районі Глухова, але не мали достатньо військ і постачання, щоб скористатися цим.

За 75 км від російського кордону на Чернігівщині було зафіксовано HIMARS, який здійснював пуски ракет. Як це все частіше трапляється останнім часом, його було відстежено і знищено двома російськими дронами.

Куп'янськ. росіяни продовжують контролювати центр міста, незважаючи на те, що вже кілька тижнів воно перебуває в оточенні. Двоє росіян захоплені в ході операції з очищення території. Знищено російську станцію управління протиповітряною обороною. Продовжуються атаки на росіян у місті. Разом з Інтернаціональним легіоном бригада очищає міську раду знизу. У грудні в місті перебувало 200 росіян, і ті, хто вижив, на початку тижня контролювали близько 10% міста в ізольованих районах. Але лінія фронту не змінилася.

На кожного українця, загиблого в цій битві, припадає 27 загиблих росіян. Це пов'язано з тим, що російські війська мали рухатися по вузькому фронту, який легко контролювали дрони та патрулі на землі. росіяни також мали перетнути невелику річку, і більшість з тих, хто спробував це зробити, загинули або були поранені. Це несприятлива ситуація для російської атаки, але мета була для них настільки важливою, що вони продовжували посилювати свої втрати і заплатили за це високу ціну.

Бригада "Хартія" вбила 70 росіян під час російської атаки. Ще більше росіян гинуть, намагаючись прорватися до міста.

Постачання для українських військ доставляють наземними дронами. Не всі наземні дрони виживають під час операцій, але це рятує життя людей.

Лиман. Поки ВКС більшу частину минулого тижня бомбардували мости через річку Сіверський Дінець, тобто перекривали (і без того мізерний) потік поставок і підкріплень для ЗСУ в цьому секторі, російські теплові маскувальні пристрої використовуються для знищення українських дронів, що ведуть полювання вночі. росіянин загинув за 6 км від "лінії фронту" поблизу Пришиба. Зі захопленням Закітного росія незабаром отримає повний контроль над Ямполем.

Сіверськ. російський прапор вивішений на східній та західній околицях Закітного.

Костянтинівка. росіянин ліквідований за 4 км від лінії фронту на північний схід від Степанівки. російська позиція атакована на південь від Берестока.

Українські позиції бомбардуються на північний захід від Ступочок.

Покровськ. У Дорожньому в новорічну ніч будівля з укріпленим підвалом і шахтним стволом була місцем збору російських військ. Наземні дрони не змогли знищити цю позицію, тому розвідники "Рубежу" доставили вибухівку до будівлі і всередину самого підвалу. Був встановлений запал з затримкою, щоб розвідники встигли відійти. Після вибуху зв'язок між росіянами в цій будівлі та їхніми командирами був втрачений. Розвідники змогли повернутися до своїх позицій.

На захід від Дорожнього росіяни бомблять лісосмугу.

росіяни зазнали атаки в Шаховому.

79-та десантно-штурмова бригада вбиває росіянина і підриває будинок, щоб він не міг слугувати місцем збору для подальших атак.

Гуляйполе. Українська сторона підриває будинок у Варварівці, переслідувала трьох росіян до лісосмуги, де вони були вбиті. росіяни навколо Добропілля зазнають атак, а автомобіль потрапляє під удар дрона. Українські цілі також зазнали нападу в Добропіллі.

Термобаричні ракети бомбардують українські позиції на захід від Дорожнянки. Ракети вражають російські позиції на схід від Варварівки.

Запоріжжя. П'ять російських систем протиповітряної оборони зазнали атаки.

Херсонщина. Перехоплено Шахеди, що летіли вздовж річки Дніпро. Перехоплено два човни на річці.

росія. Було підпалено нафтобазу в Жутово. Було здійснено напад на завод з виробництва дронів у Таганрозі.

Здійснено атаку на електропідстанції "Зоря", "Волноваха" та "Південна".

Каспійський трубопровідний консорціум (КТК) транспортує 80% нафтового експорту Казахстану і є спільним проєктом урядів росії, Казахстану та Оману, а також компаній Chevron, Mobil, LUKoil, Royal Dutch Shell, Rosneft і BP. Нафтовий термінал у Новоросійську піддавався атакам кілька разів і має три точки підключення для завантаження танкерів. Одна з них наразі не працює через технічне обслуговування, інша була пошкоджена під час атаки в листопаді, а третя завантажує від 800 000 до 900 000 барелів на день, тоді як зазвичай термінал завантажує 1,7 мільйона барелів на день. Чотири танкери були атаковані дронами, що спричинило незначні пошкодження суден. Це були грецькі судна, які мали перевозити казахстанську нафту до західних країн, і Казахстан протестує проти атак на одне з основних джерел своїх доходів. Існують дискусії щодо причин цих атак.

У Каспійському морі затонув іранський корабель. Ймовірно, він перевозив зброю до росії.

За тисячу кілометрів на північний схід від Москви граната в навчальному центрі Міністерства внутрішніх справ поранила десятьох поліцейських, четверо з них у важкому стані. Хімічний завод у Воскресенську загорівся, а дим сірчаної кислоти подразнює горло та очі мешканців.

"Триденна спеціальна операція" триває вже довше, ніж Велика Вітчизняна війна, в якій Радянський Союз воював проти нацистської Німеччини, а не був її союзником проти Польщі. На руйнування української території вони витратили вже 540 мільярдів доларів. Західна допомога Україні склала 380 мільярдів доларів.

Озброєння. "Молнія" – це недорогий дрон, виготовлений з фанери, пластику та алюмінієвих трубок, який можна зібрати в будь-якому децентралізованому виробничому місці. Більшість його ключових компонентів імпортуються, переважно з Китаю. Раніше українські транспортні засоби були в безпеці за 18–20 км від лінії фронту, але це змінилося в 2024 році, коли дрон "Молнія" почав діяти на відстані до 50 км. Максимальне навантаження становить 10 кг, але це значно скорочує дальність польоту. З навантаженням 3-5 кг дрон має дальність польоту 30 км і може літати протягом 40 хвилин. Він керується за допомогою радіохвиль, які можуть бути заглушені, або може пожертвувати вагою навантаження, перевозячи котушку волоконно-оптичного кабелю, що робить його несприйнятливим до заглушення. Нещодавно дрони "Молнія" з гіростабілізованими камерами використовувалися в розвідувальних версіях, що дозволяло їм забезпечувати стабільні зображення під час швидкісних польотів і маневрів.

У 2021 році Італія та Франція розпочали розробку ЗРК SAMP/T NG як заміни SAMP/T. Україна отримає перші 8 нових систем, починаючи з 2026 року. У вересні 2025 року Данія обрала SAMP/T NG своєю системою протиповітряної оборони. Окрім можливостей системи, її перевагою є те, що вона не залежить від США та їх ворожої позиції щодо Європи.

Радар має дальність дії 400 км у секторі 360 градусів і може відстежувати 1000 цілей. Ракети можуть вражати балістичні ракети та літаки на висоті 25 км і дальності 150 км, а також на швидкості до 4,5 Маха. Це самохідна система з екіпажем у складі 20 осіб.

Якість систем завжди була високою, але темпи виробництва ракет були дуже низькими. Стандартні бомби УМПК, що запускаються з російських літаків, можуть досягати 70 км. Бомби УМПК з турбореактивним приводом мають дальність близько 120 км.

Боєприпаси з лазерним наведенням в Україні. Під час війни у В'єтнамі США використовували сучасні літаки, але скидали боєприпаси часів Другої світової війни і отримували результати часів Другої світової війни. У 1964 році полковник ВПС спостерігав, як інженери компанії Martin-Marietta використовували пристрій під назвою "лазер" для освітлення фанерної мішені, яку буксирували на відстань 600 метрів. Перший лазер був побудований у 1960 році, і інженери сподівалися, що він буде наводити протитанкові ракети, але полковник вважав, що він може керувати бомбами.

Кілька місяців по тому компанія Texas Instruments зустрілася з полковником, щоб обговорити лазерні ракети класу "земля-повітря", але полковник попросив їх працювати над лазерними бомбами. Інженери розробили комплект, в якому поле зору датчика було розділене на чотири квадранти. Коли світло з'являлося в одному квадранті, хвостові плавники рухалися в одному напрямку. Якщо воно з'являлося в іншому квадранті, плавники рухалися в іншому напрямку. Перші оперативні випробування почалися в 1966 році, і до шостого скидання бомби вона влучала в ціль з точністю до трьох метрів.

Подальші випробування та виробництво призвели до першого бойового випробування в 1968 році. Воно закінчилося невдачею, промахнувшись на значну відстань, і підбиття підсумків дало відповідь на питання, чому воно провалилося. Лазерний цілевказівник був наведений офіцером-артилеристом в одному літаку, а другий літак скидав бомбу. Перший літак освітлював один міст, а другий скидав бомбу на інший міст, розташований за 900 метрів. Після узгодження цілі в наступній місії бомба влучила в міст і знищила його. Точність зросла з 5% для звичайних бомб до 50% для лазерних бомб.

Того ж року Джонсон ввів мораторій на бомбардування цілей у Північному В'єтнамі. Коли його скасували в 1972 році, ВПС націлилися на міст Тхань Хоа. Раніше 869 рейдів не змогли знищити міст, а 11 літаків було втрачено. Цього разу десять літаків скинули свої нові лазерні бомби Paveway, і міст було знищено. У період з 1972 по 1973 рік було скинуто понад 10 500 лазерних керованих бомб. 5100 з них були прямими влучаннями, а 4000 впали в радіусі 8 метрів. Вони були в 100-200 разів ефективнішими проти твердих цілей і в 20-40 разів ефективнішими проти м'яких і площинних цілей.

Міст Тхань Хоа був остаточно зруйнований першими лазерними керованими бомбами.

У роки холодної війни після В'єтнаму було вирішено, що якість може перевершити чисельну перевагу Варшавського договору, і були розроблені інші високоточні озброєння з використанням телекамер, GPS, головок ІЧ, протирадіаційних, радіолокаційних і дротових боєприпасів. Під час війни в Перській затоці лише 9% скинутих бомб були високоточними, але вони завдали 75% збитків.

Виробництво артилерійського снаряда M982 Excalibur розпочалося в 1997 році, він використовував гіроскоп і GPS з дальністю дії 50 км. У жовтні 2022 року в Україну було відправлено тисячу снарядів, і спочатку 70% точність влучання була дуже високо оцінена. До березня 2023 року один командир артилерії припинив їх використання, оскільки їх точність влучання впала до 6% через російські перешкоди, які блокували сигнали GPS. Снаряд міг би використовувати для наведення також лазер, але цього ніколи не робили для снаряда вартістю 80 000 доларів.

M712 Copperhead був 155-мм артилерійським снарядом з лазерним наведенням, призначеним для знищення ворожих танків, які освітлювалися передовим спостерігачем за допомогою лазерного цілевказівника. Вперше він був випущений у 1972 році, а коли його запустили у виробництво, його вартість становила 22 000 доларів за снаряд. Він мав дальність дії 16 км, але передовий спостерігач повинен тримати лазер на цілі до моменту удару, що було складно зробити, якщо ціль рухалася або знаходилася на великій відстані, а також він був значно менш ефективним у разі сильної хмарності або поганої видимості. Він використовувався проти артилерії, радарів і спостережних постів в Іраку в 1991 році. Потім її вивели з експлуатації і 20 000 снарядів відправили на зберігання, але деякі з них були використані і під час війни в Іраку 2003 року. Два десятиліття по тому частина снарядів була відправлена в Україну.

Артилерійський снаряд Copperhead був розроблений для знищення танків та інших важких цілей.

До того, як російська протиповітряна оборона почала їх збивати, безпілотники Bayraktar використовували лазери для наведення невеликих бомб, які в лютому і березні 2022 року вражали протиповітряні системи, комунікаційне обладнання та десантні судна.

70-мм ракета APKWS – це ракета з лазерною системою наведення, яка була відправлена в Україну на початку 2023 року і є ефективною проти безпілотників Shahed та окремих ракет. Зовсім недавно їх бачили на літаках F-16, які збивали дрони та крилаті ракети.

Бомби JDAM-ER, GBU-39 та AASM Hammer можуть скидатися з літаків і використовують GPS для наведення, але в умовах, коли сигнали заглушаються, вони також можуть використовувати лазерне наведення. Дрон R-34-T є одним з багатьох, які можуть позначати цілі для цих бомб.

У вересні 2024 року три снаряди Copperhead були використані проти телекомунікаційної вежі в Курську, два з яких влучили в ціль. У січні 2025 року снаряд Copperhead був використаний проти укріплення в Голійі Пристані, в Херсонській області. У лютому 2025 року 47-а бригада використала Copperhead проти спостережного пункту в Курській області.

Радянський Союз випустив власний лазерний артилерійський снаряд "Краснополь" у 1986 році, який росія використовує в Сирії та Україні з 2018 року. Він не був дуже ефективним, коли його використовували сепаратисти, частково через те, що їх розвідка мала труднощі з вибором зайнятих оборонних позицій.

Коли росія відкрито вторглася в Україну, вона використовувала велику кількість снарядів "Краснополь", які були точними в 66-67% випадків, а в певні періоди навіть до 70-72%. До листопада 2025 року ефективність знизилася до 52-53%.

Українці готуються до стрільби захопленим артилерійським снарядом "Краснополь".

Причиною зниження ефективності є те, що використання лазерного цілевказівника на землі в сучасних бойових умовах є надзвичайно складним. Ціль можна підсвітити на відстані 5-7 км вдень і 4 км вночі, але перш ніж екіпаж цілевказівника зможе виконати свою місію, його зазвичай виявляють українські безпілотники і атакують.

Через це росіяни почали використовувати дрони для підсвічування цілей, але українські засоби радіоелектронної боротьби постійно або періодично заважають керуванню дроном, що підсвічує ціль, що призводить до втрати підсвічування та невдалого пострілу. Це становить 75-80% усіх невдалих пострілів з "Краснополя". Інші причини – невдача екіпажу дрона вчасно активувати лазер, рельєф місцевості, який заважає лазеру підсвітити ціль, та погодні умови, такі як хмари або туман, які блокують лазерний сигнал.

росіяни планують вирішити ці проблеми, зробивши дрони стійкими до глушіння за допомогою волоконно-оптичного кабелю, а також додавши до снарядів функції супутникової навігації. Це після того, як точність Excalibur знизилася до 6% після глушіння сигналів GPS, але є повідомлення, що снаряди "Краснополь" більш стійкі до глушіння, ніж Excalibur.

У 2022 році росіяни використовували велику кількість снарядів "Краснополь", але до початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023 року ці запаси були в основному вичерпані. Незважаючи на те, що Авдіївка була головним об'єктом, більшість російських артилерійських підрозділів там зазвичай отримували 3-5 снарядів на місяць, хоча деякі підрозділи отримували десять снарядів на місяць. Два місяці тому росія оголосила, що збільшує виробництво цих снарядів і покращує їхню здатність функціонувати в поганих погодних умовах.

Україна зараз випробовує власні лазерні снаряди вітчизняного виробництва "Барвінок-К". Спочатку вони були створені на основі "Краснополя", але потім з них були видалені всі російські компоненти і побудовані власні. Терміни початку виробництва не були оголошені.

