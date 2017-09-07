CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДвоє українських військовослужбовців отримали поранення під час антитерористичної операції (АТО) 8 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В зоні АТО поранено двох українських бійців
Стан здоров'я постраждалих лікарі характеризують як задовільний
Фото: Reuters
"Під час бойових дій двоє українських воїнів вчора отримали вогнепальні поранення. Стан їхнього здоров'я лікарі характеризують як задовільний", - повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.
Нагадаємо, що з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 07 2017 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа