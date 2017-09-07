В зоні АТО поранено двох українських бійців

Двоє українських військовослужбовців отримали поранення під час антитерористичної операції (АТО) 8 липня.

"Під час бойових дій двоє українських воїнів вчора отримали вогнепальні поранення. Стан їхнього здоров'я лікарі характеризують як задовільний", - повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО в Facebook.

Нагадаємо, що з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.