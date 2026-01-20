В Японії оголосили проведення дострокових парламентських виборів

Очільниця уряду Японії Санае Такаїчі на пресконференції у понеділок офіційно заявила про намір розпустити парламент 23 січня та призначити дострокові вибори на 8 лютого.

Про це пише The Guardian.

Прем'єр-міністерка пояснила це рішення потребою отримати від народу Японії підтвердження, що вона є саме тією особою, яка повинна очолювати владу в країні. Такаїчі стверджує, що це "важкий крок", адже вона ставить під загрозу своє політичне майбутнє.

Проте експерти вважають, що перша жінка-прем'єр в історії країни лукавить: насправді вона розраховує посилити присутність у парламенті своєї Ліберально-демократичної партії. Втративши більшість в обох палатах і маючи крихку домовленість про коаліцію з популістами, політсила сподівається використати вибори для зміцнення позицій.

Такаїчі очолила уряд лише три місяці тому, у жовтні 2025 року. Чергові вибори у Японії мали б відбутися аж за два з половиною роки.