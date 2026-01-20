Трамп не збирається зустрічатися із Зеленським у Давосі – Politico
20 січня 2026, 08:33
Фото з сайту Президента України
Попередньо у Давосі була запланована зустріч Зеленського і Трампа та підписання важливих угод.
Ситуація навколо Гренландії перевернула хід Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відсунувши Україну на другий план.
Про це пише Politico.
Багато хто очікував, що цей саміт буде присвячений Україні, а росія буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від Сполучених Штатів.Українські чиновники щосили намагаються утримати увагу делегатів, в той час як європейські лідери поглинені розвалом трансатлантичних зв'язків, зазначає видання.
Politico пише з посиланням на свої джерела, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала стати геополітичним центром конференції цього року, досі не призначена.
При цьому, за словами експерта із зовнішньої політики від Республіканської партії, Зеленський дуже хоче особистої зустрічі, а небажання її проводити виходить від Білого дому.
"Зеленський завжди готовий зустрітися з Трампом, оскільки вважає, що вигоди переважають витрати, і що якщо він сам з ним не спілкується, то це роблять інші", - сказав він.