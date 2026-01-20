Трамп не збирається зустрічатися із Зеленським у Давосі – Politico

Попередньо у Давосі була запланована зустріч Зеленського і Трампа та підписання важливих угод.

Ситуація навколо Гренландії перевернула хід Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відсунувши Україну на другий план.

Багато хто очікував, що цей саміт буде присвячений Україні, а росія буде представлена як головний противник ЄС. Натомість розмови ведуться про небезпеку, що виходить від Сполучених Штатів.Українські чиновники щосили намагаються утримати увагу делегатів, в той час як європейські лідери поглинені розвалом трансатлантичних зв'язків, зазначає видання.

Politico пише з посиланням на свої джерела, що зустріч між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала стати геополітичним центром конференції цього року, досі не призначена.