рф масовано атакували Київ дронами та ракетами (оновлено)

20 січня 2026, 09:03
Sébastien Lecornu
Ворог застосував по столиці балістику.
У ніч проти 20 січня війська рф обстріляли Київ, унаслідок чого зазнала поранень одна людина. Після атаки у частині столиці також виникли перебої зі світлом та водою.
 
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
 
Унаслідок атаки є один постраждалий у Дніпровському районі. Кличко повідомив й про влучання у нежитлові будівлі та падіння БпЛА на відкритій території у цьому ж районі, там горять автівки.На лівому березі столиці виникли перебої зі світлом та водопостачанням. Обʼєкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.
 
У КМДА зазначили, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового обстрілу рф поїзди метро курсуватимуть зі змінами.Так, рух поїздів на червоній лінії  розпочнеться між станціями "Академмістечко" — "Арсенальна", а інтервал руху становитиме 4:30-5:00 хв.
 
Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме два поїзди між станціями "Лівобережна" —"Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хв.
 
Поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро".
 
Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:
 
  • між станціями "Сирець" — "Видубичі" — з інтервалом 7 хвилин;
  • між станціями "Осокорки" — "Червоний хутір" — з інтервалом 10 хвилин.
  • Рух поїздів на синій лінії — без змін.

 

Оновлено о 9:00

Після атаки росії на столицю України в ніч на 20 січня без тепла залишається 5635 багатоповерхівок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня, зазначив мер. Водночас станом на попередній вечір із 6 тис. будинків залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня лише 16.
 
Лівий берег унаслідок атаки поки залишається без водопостачання.
війна в Україніракета рфросія окупанти

