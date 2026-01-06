Український підпільний рух готується до тривалої боротьби на окупованих територіях — The Telegraph

У русі "Атеш" стверджують, що мережа налічує щонайменше 2000 учасників.

Навіть у разі можливих територіальних поступок України в межах мирної угоди росія не зможе встановити стабільний контроль над окупованими територіями. У тилу ворога вже діє масштабна мережа українського підпільного опору, яка готується до затяжної тіньової війни.

Про це пише The Telegraph.

Журналісти поспілкувалися з агентами руху "Атеш", які розповіли про свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України, в Криму та навіть у глибині росії. Один із підпільників — цивільний мешканець окупованої Макіївки — зізнався, що тижнями вів спостереження за російськими патрулями та логістичними маршрутами, перш ніж підірвати залізничну колію, якою перевозили озброєння для армії рф.

За його словами, метою диверсії було зробити залізничну лінію непридатною для використання якомога довше, щоб уповільнити постачання та дати українським військам додатковий час.

У русі "Атеш" стверджують, що мережа налічує щонайменше 2000 учасників. Рух виник улітку 2022 року й еволюціонував від збору розвідданих до складних диверсійних операцій — атак на військові поїзди, нафтосховища, станції радіоелектронної боротьби та вежі зв’язку. У 2024 році росія визнала "Атеш" терористичною організацією, а її учасникам загрожує до 20 років позбавлення волі.

Попри це, за даними незалежного монітора ACLED, саме «Атеш» відповідальний більш ніж за половину всіх зафіксованих диверсій на окупованих територіях у 2025 році.

Речник руху наголосив, що припинення вогню, якщо воно відбудеться, стане лише новим етапом війни.

"Ми станемо невидимою армією. Окупація — не назавжди", — заявив він.

До підпільної мережі входять не лише цивільні, а й російські військові. Один із мобілізованих солдатів рф, який став подвійним агентом, розповів, що його дії допомогли українським силам просунутися вперед на кілька кілометрів.

"Мир в Україні буде тимчасовим. Тому я продовжу працювати", — зазначив він.

У "Атеш" підкреслюють, що Кремль припуститься фатальної помилки, якщо вважатиме, що окуповані українські території після будь-якої угоди стануть повністю контрольованими.

"Опір — це не лише фронт. Це серця людей. Чим довше триватиме окупація, тим глибшою буде лють", — заявив один з агентів.

Українські підпільники відкрито заявляють, що не розраховують на тривалий мир і готуються до повного визволення окупованих територій.