НАТО обмежило обмін розвідданими з США через ситуацію з Гренландією

Чиновники НАТО відмовляються від обміну розвідувальною інформацією з США через погрози американського президента Дональда Трампащодо захоплення Гренландії.

Про це пише видання The i Paper з посиланням на свої джерела.

Так, співрозмовники видання зазначають, що раніше співробітники розвідувальних і військових відомств співпрацювали для боротьби з усіма видами загроз, від прямої війни до таємних операцій. Однак амбіції президента США щодо придбання Гренландії підривають довіру і руйнують давні угоди.

Інсайдер НАТО повідомив виданню The i Paper, що "це створює напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО". Він повідомив, що співробітники більше не "спілкуються відкрито" на тлі зростаючих побоювань, що інформація потрапить до Трампа і буде використана при спробі США захопити Гренландію силою.