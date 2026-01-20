Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
НАТО обмежило обмін розвідданими з США через ситуацію з Гренландією

20 січня 2026, 09:09
Фото: з вільного доступу
Інсайдер НАТО повідомив виданню The i Paper, що "це створює напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО".
Чиновники НАТО відмовляються від обміну розвідувальною інформацією з США через погрози американського президента Дональда Трампащодо захоплення Гренландії.
 
Про це пише видання The i Paper з посиланням на свої джерела.
 
Так, співрозмовники видання зазначають, що раніше співробітники розвідувальних і військових відомств співпрацювали для боротьби з усіма видами загроз, від прямої війни до таємних операцій. Однак амбіції президента США щодо придбання Гренландії підривають довіру і руйнують давні угоди.
 
Інсайдер НАТО повідомив виданню The i Paper, що "це створює напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО". Він повідомив, що співробітники більше не "спілкуються відкрито" на тлі зростаючих побоювань, що інформація потрапить до Трампа і буде використана при спробі США захопити Гренландію силою.
 
Джерело в британській розвідці назвало погіршення відносин між Білим домом і його союзниками "безпрецедентним" і попередило, що "індивідуальні політичні потрясіння", викликані Трампом, вплинуть на відносини в сфері розвідки.
 
США і Велика Британія обмінюються розвідувальною інформацією в рамках угоди Велика Британія-США, часто званої "Два ока", і розвідувального альянсу "П'ять очей", до якого входять Австралія, Канада і Нова Зеландія.
 
Однак джерело в британській розвідці повідомило The I Paper, що останні погрози Трампа підштовхнули до думки про те, що Велика Британія більше не є союзником "Двох очей", а скоріше "просто частиною Європи".

 

