Кількість загиблих на Донбасі досягла 10 090 осіб, - ООН
Наведена цифра включає як загиблих сепаратистів, так і українських військових, мирних жителів і 298 жертв катастрофи малайзійського "Боїнга", збитого над Донбасом, - повідомляється в новій 18-тій доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні.
При цьому в організації зазначають, що це консервативна оцінка, реальні цифри, ймовірно, вищі.
Доповідь охоплює період з 16 лютого по 15 травня 2017 року, протягом якого Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) задокументувала 36 смертей і 157 поранень серед цивільного населення в результаті конфлікту. Це на 48 відсотків більше, ніж у попередньому звітному періоді з 16 листопада 2016 по 15 лютого 2017 року.
У попередній, 17-й, доповіді говорилося, що з середини квітня 2014 року і до 15 лютого 2017 року внаслідок конфлікту на Донбасі було вбито 9 900 осіб і поранено 23 246.
Нагадаємо, в період 16 лютого по 15 травня цього року на Донбасі загинули 36 мирних жителів, ще 157 - зазнали поранень, що на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Також Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує незаконні затримання людей з обох сторін конфлікту на Донбасі, в ОРДЛО місія не має доступу до затриманих.
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