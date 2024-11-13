Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер

У черговому тижневому огляді Ендрю Таннер випромінює стриманий оптимізм. Попри те, що він визнає всю складну ситуацію українців, йдеться, що до середини 2025 року росіяни втратять можливість підтримувати інтенсивні атаки на фронті через виснаження особового складу та техніки. На його думку, на цей час Україна мала б бути готова до проведення контрнаступальних дій. Але для цього потрібні відповідна підготовка і ресурси.

Вступ. Не Трамп виграв, а Гарріс програла

Вибори в США нарешті завершилися, і їхній результат, на щастя, є переконливим, геополітичне доміно швидко падає. Крах післявоєнного порядку не викликає сумнівів, і влада перезавантажується.

Москва все ще намагається просунутися якомога далі, доки сезон багнюки не ускладнив проведення великих операцій. З виборами в США, які нарешті завершилися, схоже, що і Україна, і орки готові знову розпочати масштабні атаки з використанням безпілотників і ракет.

Через надзвичайну потребу в ресурсах для ведення такого роду війни, інтенсивність якої значно перевищує навіть запеклий ірано-іракський конфлікт 1980-х років, існує жорсткий часовий ліміт на здатність Москви підтримувати широкомасштабні операції. Схоже, що ця межа настане приблизно в середині 2025 року, і припущення про системні проблеми, що виникнуть тоді, має вплинути на загальну стратегію України.

Основним викликом для України є нарощування достатньої бойової потужності, щоб скористатися цією можливістю, мінімізуючи при цьому втрати особового складу і техніки. Контроль над територією є лише третинним завданням, а основна стратегічна мета полягає в тому, щоб утримати ворога вздовж зручної лінії на Східному театрі воєнних дій до того часу, коли наступного року можна буде розпочати масштабні флангові операції.

Як і очікувалося, кінець виборчого сезону нарешті розблокував американську допомогу, яку раніше стримували, щоб уникнути негативного впливу на приречену на поразку кампанію Гарріс. Зазнавши такої ж повної поразки у "перемозі над фашизмом", як Франція і Британія у 1940 році, адміністрація Байдена більше не має жодних причин утримуватися від розгортання всієї повноти своєї виконавчої влади, поки це можливо.

Потрібні агресивні, навіть безрозсудні дії. Американська федеральна політика до 2025 року обертатиметься навколо питання про те, наскільки далеко виконавча влада дійсно може зайти. Палата представників буде настільки близькою, що групу поміркованих республіканців, яким доведеться переобиратися в округах, що вагаються, у 2026 році, швидше за все, можна буде переконати співпрацювати з демократами, щоб зупинити надмірно заангажоване законодавство. Наразі найкраще, що демократи можуть зробити для себе і для Америки, – це генерувати нескінченні судові позови проти виконавчої влади, повторюючи те, що зробили республіканці.

Принаймні мільярди доларів допомоги нарешті починають надходити. Якщо Україна отримає достатньо для проведення ефективної контрнаступальної кампанії у 2025 році й матиме повне право, навіть тимчасове, завдати удару вглиб росії, то спроба Трампа відрізати Україну призведе до того, що його вважатимуть відповідальним за будь-який майбутній український колапс.

Навіть хоча Трамп не зможе знову балотуватися, він дбає про те, щоб виглядати сильним. Спроба досягти цього шляхом тиску на Україну, щоб вона прийняла мирну угоду, яка рівнозначна капітуляції, обернеться поганими наслідками.

Дивним зворотним боком обрання Трампа є те, що Україна є ключем до його спадщини, так само як і Байдена. Неможливо передбачити, що він вирішить робити в кожному конкретному медіа-циклі, але страх виглядати слабким завжди перемагає будь-які зобов'язання, які він бере на себе публічно. Більше не маючи потреби радувати виборців, яких, як я гадаю, він таємно зневажає, він зосередиться на атрибутах своєї посади та своїй спадщині. Останнє не піде на користь, якщо буде схилятися перед путіним.

У другій частині цього тижневого допису я окреслю те, що я бачу як природний операційний шлях України до 2025 року. Хоча друзі з гарною погодою (зокрема, деякі американські історики) вже схиляються до поразки, перемога в Україні насправді не за горами. На жаль, шлях попереду буде дуже важким і вимагатиме величезних жертв від дуже багатьох.

Так не повинно було бути: наслідком цього є те, що мало хто довірятиме американським обіцянкам коли-небудь знову. Дострокові вибори більше програла Гарріс, ніж виграв Трамп, який отримав майже тих самих людей, що й у 2020 році, в той час як значна частина демократичного електорату залишилася вдома. Проте Трамп зараз є тим, ким Америка завжди буде для решти світу. Вплив на американську владу буде серйозним.

Багато людей, які критикують Україну в ці дні та говорять про мир в обмін на територію, тому що країна виснажена, схоже, готові ігнорувати жертви, принесені десятками тисяч українців і союзників. Ось чому я публікую цей пост у День ветеранів/День пам'яті. Українці, які стоять перед м'ясними хвилями на нульовій лінії, не мають сьогодні вихідного. Щоб менше людей були змушені віддати своє життя, перш ніж свобода України стане безпечною, вони потребують більшої та кращої підтримки.

Кожен, хто воює на цій війні, відчайдушно хоче, щоб вона закінчилася завтра, але не ціною передачі болю своїм дітям. Стефак Коршак опублікував на вихідних статтю з двох частин, яку неодмінно варто прочитати. Приємно бачити, що українці набагато краще розуміються на своїй ситуації, ніж зазвичай дозволяють собі англомовні ЗМІ.

Підсумовуючи: більшість українців добре знають, що вони борються за своє виживання, і ніколи не надто довіряли американським обіцянкам. У країні існують і надалі існуватимуть серйозні розбіжності щодо стратегії, але близько двох третин українців сповнені рішучості довести війну до кінця, незважаючи ні на що. Вони знають, що путін не підкоряється жодним правилам і зважує кожен аспект своїх відносин з усіма іншими, і навіть з власними колегами – на терезах власних рептильних амбіцій. Якщо ви піднімете білий прапор, він знайде гопників, які задушать вас ним. Запропонуйте йому міліметр, він сприйме це як знак, що треба було вимагати кілометр, і при першій же нагоді спробує його забрати.

Немає сенсу погоджуватися на угоду, яка призведе до того, що все це повториться через три, п'ять чи десять років. Виступати за заморожений конфлікт на даному етапі означає визнати поразку, адже ніхто не може гарантувати, що Україна не буде повністю покинута в майбутньому. Москва успішно здобуде територію за допомогою сили зброї, і навіть якщо ціна буде надзвичайно високою, в путінській системі це буде виставлятися як тріумф.

Це не ідеальна ситуація. Вона майже гарантовано вибухне в найгірший момент, як це завжди буває на Близькому Сході.

Ось чому перемога Трампа не так сильно турбує мене, як більшість із тих 60% виборців Західного узбережжя, які знову його відкинули. На нашому боці права штату і губернатори, які мають мандат протистояти дурницям Трампа, коли вони шкодять нашим людям. А за кордоном власні інтереси Трампа разом з нездатністю путіна до серйозних переговорів є єдиними гарантіями того, що Європа активізується. Я коротко розповім про це, а також про американську ситуацію в цілому в третій частині.

Минулий тиждень на фронтах. Наразі увага орків зосереджена на Малій Локні

Курський напрямок. На Північному театрі бойових дій Харківщина продовжує грати другу скрипку після Курської області. Уздовж лінії зіткнення на північний схід від Харкова тривають бої невеликих підрозділів, але жодна зі сторін не зібрала достатньо резервів для потужного наступу. З початком сезону багнюки прорив будь-якої зі сторін тут у короткостроковій перспективі є малоймовірним.

Прикрий провал наступу орків навесні став критичним переломним моментом. Замість того, щоб поглинути аналогічний натиск росіян на Сумщині, Україна вирішила воювати на російському боці кордону. Таким чином, харківський наступ був відсунутий на другий план, усунувши реальну загрозу прориву росіян на Куп'янськ із заходу.

Північний театр – широкий огляд. Курщина і Харківщина пов'язані між собою, відхід з Курська може уможливити контратаку на Харків. Суджа за Шебекіно?

Окрім стратегічної вигоди від демонстрації слабкості путіна та його неготовності застосувати ядерну зброю навіть для захисту власної території, Курська кампанія також обмежила і здебільшого зупинила російську Харківську наступальну операцію. Тим не менш, Курська кампанія триває вже більше трьох місяців, і джерела в Україні та за її межами припускають, що почалася нова хвиля контрнаступу орків. Можливо, настав час поставити крапку в Курській битві. Побачимо, як пройдуть перші бої наступного тижня.

Наразі увага орків зосереджена на Малій Локні. Це перехрестя в п'ятнадцяти кілометрах на північ від Суджі, що лежить на більш пересіченій височині, приблизно на п'ятдесят-шістдесят метрів вище, ніж підступи до самої Суджі.

Курський напрямок, загальна ситуація, листопад-грудень 2024 року.

Вже кілька тижнів Москва намагається прорватися з Корєнєвого до Малої Локні, а нещодавно додала вісь, що просувається на південь до Погребків. На схід від Суджі бойова міць росіян нарощується, але поки що ворог не намагається проводити тривалі інтенсивні атаки, можливо, тому, що йому доведеться просуватися в гору через водну перешкоду.

Однак, зважаючи на погіршення погоди і на те, що Москва, схоже, повільно створює щось схоже на цілісну командну структуру, незрозуміло, наскільки ефективно українські війська зможуть утримувати існуючий периметр. З самого початку Курської кампанії я підозрював, що основна оперативна мета України полягає в тому, щоб зробити невеликий прорив, який загрожує гіршим, але ніколи не залишати її перенапруженою. Ось чому я так багато писав цього літа про потенційну можливість України взяти Рильськ і Глушково – не тому, що це було обов'язково мудро, а тому, що це була загроза, яку Москва повинна була враховувати.

Я вважаю, що це допомогло відстрочити початок більш інтенсивних зусиль росіян з витіснення України з Суджі, чим Москва погрожувала протягом усього вторгнення, тому що реакція сил на схід від міста була значно професійнішою, ніж в інших місцях. Було стягнуто достатню кількість особового складу, щоб запобігти просуванню України в бік Бєлгородської області, тому на початковому етапі українським силам довелося стабілізувати лінію від Мартинівки до Плєхово, а не, скажімо, від Білої до Великого Солдатського.

За умови, що українські війська зможуть утримати височини на північ від Суджі, запобігти прориву з Любимівки на Суджу повз Новоіванівку в низині буде нескладно. Якщо припустити, що фланг на схід від Суджі утримується, то навіть повільне просування на південь від Малої Локні не призведе до катастрофи, а лише до подальшої консолідації периметру навколо Суджі.

Ціна боротьби за територію завжди є ключовим питанням. Оскільки московські сили в цьому районі стали більш чисельними і краще організованими, на місці Сирського я б зараз наполегливо розглядав можливість поетапного відходу, навіть якщо командири на місцях впевнені, що лінія фронту витримає.

За повідомленнями, втрати з боку орків становлять понад двадцять тисяч осіб, і ще від сорока до п'ятдесяти тисяч задіяні для витіснення України. Україна вже кілька разів проводила ротацію свіжих військ; це, разом з триваючим наступом орків на Донбасі, ймовірно, пояснює, де опинився український резерв, створений влітку цього року. Курська операція зробила свою справу, і я підозрюю, що зараз найкраще повільно відступати до кордону, змушуючи орків зносити Суджу будинок за будинком, як вони це зробили з Вовчанськом.

Також можливе раптове повернення на Харківський фронт, де хребет на північ від міжнародного кордону між Вовчанськом і Шебекіно може стати привабливою ціллю для локального наступу. Невелика кампанія взимку могла б вибити орків і забезпечити буфер між Харковом і Бєлгородом на російській території.

Південний театр війни. З іншого боку України, Південний театр воєнних дій від Великої Новосілки до гирла Дніпра залишається стабільним, кілька розрізнених зондажів орків легко відбиваються в різних точках щодня. Більше занепокоєння викликають періодичні дрібномасштабні ракетні обстріли Одеси, Запоріжжя та міст між ними. Варто також відзначити триваюче полювання орків за допомогою безпілотників на цивільне населення в Херсоні. У Криму останнім часом було незвично тихо, що, на мою думку, можна частково пояснити намаганням України не створювати кризу під час виборів. Побачимо, що станеться з поглибленням листопада.

Східний театр війни. Саме на Східному театрі Москва сповнена рішучості не втрачати активність, незважаючи на затримку з поверненням Курської області, яку це спричинило. На Донбасі в районі Курахового протягом останнього тижня щодня відбувалося близько сотні обстрілів – майже половина всієї активності орків. Зокрема, у секторі 79-ї десантно-штурмової бригади відбулася, можливо, рекордна кількість бойових зіткнень за весь час війни.

Курахівський фронт, листопад 2024 року. Червоні стрілки показують прогрес орків за останній тиждень. Такими темпами до кінця грудня Україна може бути відкинута до Костянтинополя, де наступ має піти на спад.

79-та та прилегла до неї 33-тя механізована разом із приданими підрозділами тримають неймовірно вперту оборону на південний схід від Курахового, утримуючи важливу лінію заслону вздовж річки Сухі Яли від Антонівки до Успенівки. Цікаво спостерігати, наскільки ефективно українські батальйони можуть утримувати ту чи іншу локацію, коли вони дійсно цього хочуть або потребують.

Поки що бої на Курахівському фронті йдуть приблизно так, як і прогнозувалося. Ці дві досвідчені бригади, а також сувора 46-а аеромобільна, що охороняє підступи до самого Курахового, знаходяться на краю логістичної мережі України, практично не маючи підтримки з повітря. Проте вони змушують орків платити за кожну лісосмугу та блокпост.

Чого це вартує українцям, невідомо, але коли українські війська відбивають атаку в ці дні, це зазвичай означає, що принаймні кілька орків були знищені за допомогою безпілотників. Кілька сотень жертв на день швидко накопичуються, і саме тому оркські фронти зазвичай затихають, коли приходить заміна, щоб компенсувати втрати свіжим м'ясом.

Мій прогноз для цього сектору на наступні кілька тижнів залишається незмінним: Москва відтіснить Україну до Курахового і спробує обійти його, зрештою, повернувшись до лобових атак. Протягом наступних шести тижнів Україна зможе повільно відступати, завдаючи величезних втрат, і врешті-решт відійде на лінію біля Костянтинополя.

Повзучий наступ орків на північ від Вовчої ускладнить утримання Курахового в довгостроковій перспективі. Прорив оборони Курахового з півночі також значно спрощується, якщо ворог просунеться повз Шевченка, в місці злиття Солоної та Вовчої. Цими вихідними було підірвано дамбу на Курахівському водосховищі, що призвело до деякого затоплення нижче за течією, яке має призвести до зниження рівня води на заході за кілька тижнів. Схоже, що Москва хоче врегулювати ситуацію на Курахівському фронті, перш ніж розпочати новий наступ на Покровськ, тому новина про те, що Україна надсилає підкріплення, не стала несподіванкою.

На південному фланзі Покровського фронту зараз все зводиться до спроб сформувати північний кліщ, щоб ліквідувати український виступ на Кураховому. Україна, схоже, відходить за річки Солона і Страшна, і, опинившись подалі від населених пунктів між Покровськом і Вовчою, які Москва захопила за останні кілька місяців, орки і тут будуть змушені перетнути двадцятикілометрову зону ураження безпілотників, щоб дістатися до українських позицій. Якщо припустити, що фортифікаційні роботи в тилу є більш ефективними, ніж рік тому, то зусилля Москви на цьому фронті мають розбитися об цегляну стіну за кілька тижнів, як це сталося і в інших місцях.

Хоча Москва здійснює численні атаки на ключових ділянках фронту, що тягнеться аж до міжнародного кордону за Куп'янськом, протягом останнього тижня не спостерігалося особливого прогресу, про який можна було б говорити. Лінія фронту на Покровському, Торецькому, Часів Ярському, Сіверському, Лиманському та Куп'янському фронтах була здобута тут і там – іноді втрачена, але нічого, що мало б велике оперативне значення.

Будь-яка з них може легко перетворитися на кризу протягом найближчих тижнів, оскільки кожен фронт проходить свій власний цикл нарощування, наступу, спаду і стагнації. Але ниткою, що об'єднує все це, є постійне виснаження бойової потужності, що змушує Москву зосереджувати свої зусилля на одному або двох фронтах одночасно. Атаки відбуваються послідовно, дозволяючи українським військам перевести подих.

Ця динаміка останнім часом не отримує багато уваги в пресі, оскільки більшість медіа-контенту розповідає історію про те, як українці чіпляються за життя, коли фронт починає руйнуватися повсюдно. Реальність зовсім інша: Україна вступила у фазу, коли оптимальною стратегією є мінімізація втрат і підготовка до перенапруження противника, що робить вразливими основні угруповання. Це не фронт, що розвалюється в безладі, а кулак, що готується до удару.

З землі так не буде виглядати – така природа військових операцій. Але так само, як Курська битва показала, що Україна непомітно накопичувала сили, перш ніж розв'язати їх у критичний момент, так і її майбутні контрнаступи здаватимуться такими, що з'являться з нізвідки – принаймні, якщо вони будуть зроблені правильно.

Повітряна війна. У небі Москва продовжує турбувати Україну регулярними атаками безпілотників, але все ще утримується від масованих ракетних ударів. Ймовірно, це робиться з метою накопичення запасів для зимової кампанії, але не виключено, що Москва стримується, щоб виглядати готовою до серйозних переговорів.

Існує також цілком реальна перспектива того, що Україна відповість тим самим; оскільки Україна підготувала децентралізовані пункти обігріву, що працюють на газі та здатна імпортувати електроенергію з Європи, імперія путіна може виявитися більш вразливою до стратегічних бомбардувань, ніж Україна. Крім того, Україна зараз виробляє від десяти до двадцяти крилатих і балістичних ракет щомісяця, і якщо їх доповнити вітчизняними безпілотниками, а також більш високотехнологічним озброєнням НАТО, яке може вільно вражати цілі на території самої росії, то можна завдати чимало болю.

Що стосується орків, то щотижневі удари сотнею ракет не спрацювали так, як сподівалися, як і частіші, але менш інтенсивні бомбардування, націлені на місця, де Україна не має систем протиповітряної оборони. Для того, щоб подолати українську протиповітряну оборону і досягти критично важливих цілей, потрібна тривала кампанія, що триває кілька днів, але на даний момент Україна має щонайменше десяток пілотів F-16 і літаки, на яких вони можуть літати, що суттєво посилює її можливості.

Оскільки Чорноморський флот кастрований, наземна боротьба Москви небезпечна, але дико неефективна, а стратегічні бомбардування не здатні забезпечити вирішального результату, зараз стрижнем, що тримає всі військові зусилля росіян разом, є тактична авіація. Планерні бомби унеможливлюють нескінченне утримання інтенсивно укріплених позицій, а без них українські війська на нульовій лінії можуть бути виснажені нескінченними самогубними атаками м'ясної хвилі орків. Також майже неможливо зібрати сили, достатні для великої наступальної операції, коли планерні бомби можуть наносити удари на десятки кілометрів за лінією фронту.

Єдиною відповіддю є краща протиповітряна оборона, як наземна, так і повітряна, а також удари по авіаційній інфраструктурі орків. Цей ключовий шматок пазлу все ще перебуває на стадії створення, і все, що може прискорити перегони до ефективних сучасних авіаційних можливостей, має бути пріоритетом для партнерів України.

Як я напишу докладніше найближчим часом, безпілотники-перехоплювачі можуть перетворитися на ще одну потужну протидію. Говорячи про безпілотники, нещодавні цілі України включають околиці Москви і базу Каспійської флотилії на Кавказі. Останнє є гарним сигналом для Ірану щодо безпеки поставок до Москви. Північні корейці можуть почати отримувати подарунки під час навчань на підтримку нового приятеля свого лідера.

Правильне поєднання безпілотників – це секрет комбінованої збройної війни в мережеву епоху. Можна очікувати, що в контрнаступі України у 2025 році їхні можливості будуть використані повною мірою. Думаю, тепер можна уявити, як це буде виглядати.

Джерело