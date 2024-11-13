ЗСУ під Торецьком використали надпотужну "Півонію" з американськими снарядами

ЗСУ ввели в бій надпотужну самохідну артилерійську установку (САУ) 2С7 "Півонія" масою 60 тонн зі стволом 12 метрів.

Українська армія застосувала у боях під Торецьком надпотужну радянську гармату зі снарядами із США.

Як повідомляє кореспондент Bild Бйорн Штрицель, який побував на позиціях ЗСУ поблизу міста Торецьк, нещодавно ЗСУ ввели в бій надпотужну самохідну артилерійську установку (САУ) 2С7 "Півонія" масою 60 тонн зі стволом 12 метрів. Це найважча гармата у світі з діючих. Її розробили у СРСР 1960-ті знищення бетонних укріплень противника.

"Півонії" потрібні снаряди калібру 203 мм, кожен масою 100 кг. Як пише видання, весною 2022 року ЗСУ швидко витратили ці боєприпаси із радянських запасів, тому ці САУ відвели від лінії фронту. Нещодавно українцям поставили снаряди із США потрібного калібру. Американці виробляли їх у 1950-і та 1960-і для своїх гармат М110 та М115.

Артилеристи ЗСУ запускають "Півонію" ще до надходження наказу про стрільбу. Офіцер Ростислав пояснив:

"Вона має досягти робочої температури".

Щойно віддано наказ, артилеристи вибігають з укриття та виводять "Півонію" на вогневу позицію. Висувається відкидна плита-сошник, що упирається в землю, щоб поглинути найсильнішу віддачу. Коли "Півонія" стріляє, вся земля навколо здригається, зазначає Штрицеля.

Нагадаємо, російські війська успішно використовують своє нещодавнє захоплення Вугледара, щоб отримати тактично значущі успіхи на південь від Курахового на підтримку поточних російських наступальних операцій, спрямованих на зрівняння лінії фронту та ліквідацію українського виступу на заході Донецької області.